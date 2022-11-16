Представлен гибрид Toyota Prius нового поколения

Компания Toyota представила пятое поколение гибридной модели Prius. Несколько лет назад Toyota активно взялась за развитие электромобилей, но они пока слишком дорогие и подходят далеко не всем, поэтому компания продолжила работу с гибридами, которые уже доказали свою состоятельность.

Новый Toyota Prius построен на модульной архитектуре TNGA (платформа GA-C). Пятидверное купе получило узкие светодиодные фары, широкий воздухозаборник, а также задний «монофонарь», растянувшийся по всей ширине кузова. Стандартными теперь являются 19-дюймовые диски.

Кузов стал ниже на 50 мм (1420 мм), а верхняя часть крыши сдвинута назад. При этом автомобиль укорочен на 46 мм, до 4600 мм, и расширен на 22 мм, до 1782 мм. Увеличенная до 2750 мм (+50 мм) колесная база позволила сделать салон более просторным.

На рынке будут представлены две версии автомобиля. Первая — 2-литровый бензиновый агрегат выдает 148 л.с. (111 кВт) и работает с новым электромотором мощностью 160 л.с. (120 кВт). Суммарная мощность составляет 223 л.с. (164 кВт). По сравнению со старым подключаемым гибридом Prius мощностью 122 л.с. (с двигателем 1,8 л) новое поколение гораздо мощнее. Новый Prius PHEV разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,7 сек. Емкость литий-ионной тяговой батареи увеличена с 8,8 до 16,3 кВт∙ч, поэтому дальность хода в электрическом режиме выросла в полтора раза. Второй вариант – это «параллельный гибрид», работающий на базе двух бензиновых двигателей на выбор: 1,8- или 2,0-литрового ДВС суммарной мощностью до 193 л.с.

Гибрид получил компактный руль, небольшую виртуальную панель приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Prius оснащен двумя бытовыми розетками, которые позволяют подключать электроприборы мощностью до 1500 Ватт: одна расположена в салоне, вторая — в багажнике. Среди опций появились парковочный автопилот с дистанционным управлением и встроенный видеорегистратор. Также можно заказать солнечные батареи на крышу, питающие электрооборудование.

Старт продаж пятого поколения Toyota Prius намечен на декабрь 2022 года. Цены пока не объявлены.

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