spot_img
17 ноября, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияAmazon собирается уволить около 10 тыс. работников

Amazon собирается уволить около 10 тыс. работников

Amazon

Компания Amazon на этой неделе начнет сокращение персонала, сообщает The New York Times. Гигант электронной коммерции планирует уволить около 10 тыс. сотрудников. Сокращение главным образом коснется подразделения по разработке устройств Amazon, ретейла и службы управления персоналом. Отмечается, что увольнения будут производиться поэтапно. Это будет самое крупное сокращение штата в истории компании.

По данным Amazon, на конец 2019 года в компании было 798 тыс. сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, а по состоянию на 31 декабря 2021 года штат составлял 1,6 млн. человек. То, что Amazon планирует начать увольнения во время сезона праздничных покупок, говорит о том, насколько сильно ухудшающаяся мировая экономика влияет на положение дел в компании.

Сложная экономическая ситуация в мире вынуждает технологические компании прибегать к увольнениям как одному из средств сокращения расходов. Отметим, что на прошлой неделе Meta объявила об увольнении 11 тыс. сотрудников из-за финансовых проблем. Кроме того, Meta не только сократила свой штат на 13%, но и ввела мораторий на прием на работу новых сотрудников до первого квартала следующего года. Microsoft и Snap тоже значительно сократили рабочие места, а Илон Маск после покупки компании Twitter сократил ее штат примерно вдвое.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяQualcomm представил флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2: Cortex-X3, трассировка лучей и Wi-Fi 7
Следующая статьяПредставлен гибрид Toyota Prius нового поколения
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,161ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,129ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»