Amazon собирается уволить около 10 тыс. работников

Компания Amazon на этой неделе начнет сокращение персонала, сообщает The New York Times. Гигант электронной коммерции планирует уволить около 10 тыс. сотрудников. Сокращение главным образом коснется подразделения по разработке устройств Amazon, ретейла и службы управления персоналом. Отмечается, что увольнения будут производиться поэтапно. Это будет самое крупное сокращение штата в истории компании.

По данным Amazon, на конец 2019 года в компании было 798 тыс. сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, а по состоянию на 31 декабря 2021 года штат составлял 1,6 млн. человек. То, что Amazon планирует начать увольнения во время сезона праздничных покупок, говорит о том, насколько сильно ухудшающаяся мировая экономика влияет на положение дел в компании.

Сложная экономическая ситуация в мире вынуждает технологические компании прибегать к увольнениям как одному из средств сокращения расходов. Отметим, что на прошлой неделе Meta объявила об увольнении 11 тыс. сотрудников из-за финансовых проблем. Кроме того, Meta не только сократила свой штат на 13%, но и ввела мораторий на прием на работу новых сотрудников до первого квартала следующего года. Microsoft и Snap тоже значительно сократили рабочие места, а Илон Маск после покупки компании Twitter сократил ее штат примерно вдвое.

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