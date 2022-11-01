SpaceX запустил сверхтяжелую ракету Falcon Heavy с засекреченным военным спутником

Компания SpaceX в рамках миссии USSF-44, впервые с 2019 года, провела запуск своей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с двумя спутниками. Ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:41 по времени Восточного побережья (17:41 по бакинскому времени).

Миссия USSF-44 выполняется в интересах Космических сил США и предусматривает выведение на геостационарную орбиту двух спутников — засекреченного аппарата для нужд американских военных, а также исследовательского микроспутника TETRA-1.

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Во время прошлых пусков боковые ускорители ракеты совершали контролируемую посадку на космодроме на мысе Канаверал, тогда как центральный ускоритель с переменным успехом садился на специальную плавучую платформу SpaceX в Атлантическом океане. Для реализации миссии USSF-44 компания была вынуждена отказаться от контролируемой посадки среднего ускорителя, чтобы максимально увеличить запас топлива для выведения спутников на заданную орбиту. Вместо этого он упал в море у побережья Флориды, а боковые ускорители совершили посадку на территории космодрома.

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