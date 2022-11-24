OPPO представил новую серию смартфонов Reno 9

Компания OPPO провела в Китае презентацию, на которой представила новую серию смартфонов Reno 9. В линейку вошли три модели: Reno 9, 9 Pro и 9 Pro+.

Все смартфоны получили одинаковый экран-водопад: диагональ 6,7 дюймов, разрешение 2412 × 1080 пикселей, AMOLED(BOE), 394 ppi, 10 бит, частота обновления 120 Hz, частота сенсорного слоя 240 Hz, частота ШИМ-затемнения 2160 Hz, яркость 800 нит (пик), защитное стекло Asahi AGC Dragontrail-Star2 и поддержка HDR10+. Во всех моделях имеется графитовая пластина для отвода тепла и используется подэкранный сканер отпечатков пальцев. Различия между смартфонами кроются в начинке, камерах и материалах корпуса.

OPPO Reno 9

Смартфон построен на базе 6 нм-процессора Snapdragon 778G, за графику отвечает ускоритель Adreno 642L. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя — 256 Gb (UFS2.2) или 512 Gb (UFS3.1).

Основная камера двойная: 64 Мп (f/1.7, EIS) и 2 Мп (f/2.4, ч/б). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX709, f/2.4). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Есть поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, Dual SIM, NFC, USB Type-C. Габариты составляют 162,3 x 74,2 x 7,19 мм, вес – 174 гр. Смартфон работает под управлением Android 13 с интерфейсом ColorOS 13. У аппарата пластиковая рамка и стеклянная задняя панель. Цвета корпуса: черный, красный, золотой и градиентный.

Цены: 8/256 Gb — 348 долларов, 12/256 Gb — 376 долларов, 12/512 Gb — 418 долларов.

OPPO Reno 9 Pro

Эта модель получила 5 нм-процессор MediaTek Dimensity 8100-MAX, GPU — Mali-G610 MC6. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 — 256 или 512 Gb.

В основную двойную камеру входят датчики на 50 Мп (Sony IMX890, f/1.8) и 8 Мп (широкоугольная, f/2.2). Селфи-модуль разрешением 32 Мп (Sony IMX709, f/2.4). Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В оснащение также входят поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 BLE, GPS, Dual SIM, NFC, USB Type-C. Габариты составляют 162,3 x 74,2 x 7,19 мм, вес – 174 гр. Используется операционная система Android 13 с фирменным интерфейсом ColorOS 13. У аппарата пластиковая рамка и стеклянная задняя панель. Доступные цвета корпуса: черный, золотой и градиентный.

Цены: 16/256 Gb — 488 долларов, 16/512 Gb — 529 долларов.

OPPO Reno 9 Pro+

В основе старшей модели лежит 4 нм-процессор Snapdragon 8+ Gen 1 (урезанная версия), графика — Adreno 730. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 Gb, емкость встроенной UFS 3.1 — 256 или 512 Gb.

Смартфон получил тройную основную камеру: 50 Мп (Sony IMX890, f/1.8, OIS+EIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2) и 2 Мп (макро f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX709, f/2.4). Смартфон оснащен выделенным чипом обработки изображений MariSilicon X. Модель получила аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Оснащение: поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, Dual SIM, NFC, USB Type-C. Габариты составляют 161,5 x 73,6 x 7,99 мм, вес – 192 гр. Применяется Android 13 с фирменным интерфейсом ColorOS 13. У смартфона металлическая рамка и стеклянная задняя панель. Доступные цвета корпуса: черный, мятный и золотой.

Цены: 16/256 Gb — 557 долларов, 16/512 Gb — 613 долларов.

Все три модели уже доступны для предзаказа, продажи в Китае начнутся 2 декабря.

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