Azeriсard и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве

Крупнейший процессинговый центр Азербайджана Azericard и международная платежная организация Mastercard подписали Меморандум о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения о сотрудничестве Azericard и Mastercard планируется реализация множества проектов, а также изучение лучших мировых и региональных практик развития карточного бизнеса и направления финтех.

Генеральный директор Azericard Фарид Гулиев сказал: «Стратегическое партнерство между Masterсard и Azericard повысит ценность деятельности организаций и сыграет важную роль в укреплении позиций. Azericard поддерживает инициативы Mastercard в сфере платежей и считает приоритетом привнести в нашу страну современный опыт в этом направлении».