spot_img
24 ноября, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияAzeriсard и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве

Azeriсard и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве

Mastercard

Крупнейший процессинговый центр Азербайджана Azericard и международная платежная организация Mastercard подписали Меморандум о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения о сотрудничестве Azericard и Mastercard планируется реализация множества проектов, а также изучение лучших мировых и региональных практик развития карточного бизнеса и направления финтех.

Генеральный директор Azericard Фарид Гулиев сказал: «Стратегическое партнерство между Masterсard и Azericard повысит ценность деятельности организаций и сыграет важную роль в укреплении позиций. Azericard поддерживает инициативы Mastercard в сфере платежей и считает приоритетом привнести в нашу страну современный опыт в этом направлении».

«Стратегическое сотрудничество между Azericard и Mastercard будет способствовать развитию платежного бизнеса и проложит путь к новым инновационным решениям. В рамках нашего партнерства мы рады поделиться с Azericard глобальными знаниями и навыками Mastercard для создания более инклюзивных финансовых продуктов и услуг, а также лучшего пользовательского опыта», — сказал Авшар Гурдал, менеджер Mastercard в Азербайджане.

Предыдущая статьяЭлектромобиль UILA, частично напечатанный на 3D-принтере, готовится к серийному производству
Следующая статьяOPPO представил новую серию смартфонов Reno 9
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,160ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,131ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»