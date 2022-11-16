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17 ноября, 2022
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NASA успешно запустило сверхтяжелую ракету SLS к орбите Луны

NASA

Космическое агентство NASA, после многих проблем и переносов, начало реализацию миссии Artemis запустив с площадки 39B Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) сверхтяжелую ракету SLS (Space Launch System) к орбите Луны.

Основная цель миссии Artemis — протестировать новую ракету-носитель SLS и другие системы перед пилотируемым полетом на Луну. В качестве полезной нагрузки ракета SLS несет космический корабль Orion с тремя манекенами, два из которых оснащены датчиками для измерения уровня радиации. В рамках биологических экспериментов в космос также отправились дрожжи, водоросли и семена.

Ракета-носитель SLS доставила космический корабль Orion на высоту чуть менее 4 тыс. км, после чего основная ступень ракеты отсоединилась и упала в Тихий океан. До этого отделились еще два твердотопливных ускорителя, которые упали в Атлантический океан. Orion продолжит двигаться к Луне и будет вращаться вокруг спутника в течение нескольких дней, после чего вернется на Землю. Согласно плану, капсула упадет в океан 11 декабря.

Ракета SLS вместе с капсулой Orion имеет высоту около 98 м. и весит примерно 2608 т. Во время запуска и подъема ее максимальная тяга на 15% больше, чем у ракеты «Сатурн-V».

Если миссия будет реализована успешно, то в полет в рамках миссии Artemis 2 отправится экипаж астронавтов. На корабле Orion они совершат облет вокруг Луны, после чего вернутся на Землю. Предполагается, что миссия Artemis 2 будет запущена в 2024 году. Высадка астронавтов на поверхность Луны состоится не ранее 2025 года в рамках миссии Artemis 3.

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