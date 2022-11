NASA успешно запустило сверхтяжелую ракету SLS к орбите Луны

Космическое агентство NASA, после многих проблем и переносов, начало реализацию миссии Artemis запустив с площадки 39B Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) сверхтяжелую ракету SLS (Space Launch System) к орбите Луны.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022