Intel представил FakeCatcher — технологию распознавания дипфейков в реальном времени

Компания Intel разработала технологию FakeCatcher, способную определять дипфейки в реальном времени. Утверждается, что точность достигает 96%. FakeCatcher использует ПО Intel, включая OpenVino, OpenCV, Deep Learning Boost и другие инструменты. За вычисления отвечают процессоры Intel Xeon 3-го поколения.

Технология с помощью ряда датчиков отслеживает изменения цвета кожи, вызванные кровотоком, которые могут быть только у настоящего человека, создавая пространственно-временные карты. Затем, алгоритмы машинного обучения по этим картам определяют, настоящий ли человек в кадре или подделка.

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В Intel отмечают, что дипфейки непросто обнаружить в режиме реального времени. Чаще приложениям требуется загрузка видео для анализа, который может занять несколько часов. FakeCatcher — первый в мире детектор дипфейков, который возвращает результаты за миллисекунды.

По мнению компании, их разработка может найти применение в социальных сетях. Также технологию могут использовать глобальные новостные СМИ, чтобы проверять поступающую информацию на достоверность.

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