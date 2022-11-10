Meta увольняет 11 тыс. сотрудников из-за финансовых проблем

Компания Meta объявила, что увольняет 11 тыс. сотрудников Facebook, Instagram и WhatsApp. Кроме того, Meta не только сократила свой штат на 13%, но и ввела мораторий на прием на работу новых сотрудников до первого квартала следующего года. Уже закрыты несколько проектов и началась реорганизация ряда департаментов.

Это одно из самых массовых увольнений года не только в технологическом секторе, но и в американских компаниях в целом. Также это первое массовое увольнение сотрудников в 18-летней истории компании Марка Цукерберга.

«Я хочу взять на себя ответственность за эти решения. Я знаю, что это тяжело для всех, и мне особенно жаль тех, кого это затронуло», — написал Цукерберг в открытом письме к сотрудникам Meta.

Причиной аналитики считают слабый рынок рекламы при растущей стоимости проекта компании по созданию собственной метавселенной. По словам Цукерберга, плодов инвестиций в создаваемую компанией метавселенную не следует ожидать ранее, чем через 10 лет.

Кроме того, проблемы компании связаны с замедлением глобального экономического роста, конкуренцией с TikTok, изменениями правил конфиденциальности в Apple и новыми требованиями регуляторов.

Отметим, что с тех пор, как Цукерберг основал Facebook в 2004 году, компания постоянно нанимала все больше сотрудников. В конце сентября этого года в компании работало самое большое количество служащих — 87314 человек.

Несколько технологических компаний-гигантов, в том числе Microsoft и Snap уже значительно сократили рабочие места в связи с замедлением экономики, ростом инфляции и энергетическим кризисом в Европе. Илон Маск после покупки компании Twitter сокращает ее штат примерно вдвое. Amazon также заявила о временной приостановке набора персонала, но об увольнениях в компании пока не сообщается.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az