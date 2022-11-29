spot_img
30 ноября, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияВ Азербайджане создан первый фонд венчурного капитала Caucasus Ventures

В Азербайджане создан первый фонд венчурного капитала Caucasus Ventures

Caucasus Ventures

Агентство инноваций и цифрового развития, Группа компаний PASHA Holding и индивидуальные инвесторы создали фонд венчурного капитала Caucasus Ventures, имеющий большое значение для развития инновационной экосистемы.

Основная цель создания фонда — инвестировать в стартапы, находящиеся на стадии «А» и в периоде пост-посевного роста. Фонд создаст благоприятные условия для развития инновационной экосистемы Азербайджана, даст толчок формированию инвестиционной культуры в стране, привлечет внимание иностранных стартапов и инвесторов к местному рынку. Венчурный фонд внесет весомый вклад в развитие стартапов, обеспечив финансовый поток в инновационной экосистеме.

Отметим, что уставной капитал фонда составляет 11,3 млн. манатов. Группа компаний PASHA Holding и индивидуальные предприниматели согласились выделить фонду 5 млн. манатов и 1,3 млн. манатов, соответственно. При этом Агентство инноваций и цифрового развития поддержало инициативу частных партнеров и выделило Caucasus Ventures дополнительно 5 млн. манатов.

Caucasus Ventures будет инвестировать в стартапы из Азербайджана, Грузии, Турции, стран Центральной Азии и Восточной Европы в течение 5 лет.

Руководитель фонда Caucasus Ventures Мамед Карим отметил: «Институционализация венчурного финансирования, которое является одним из важных инструментов стартап-экосистемы, и его закрепление в действующем законодательстве показывает, что инвестиционная среда в стране готова к достаточно серьезным проектам. Я очень рад, что мы объявили эти возможности не только для стартапов страны, но и для региональных стартапов».

Предыдущая статьяSamsung Galaxy S23-ün yeni flaqman smartfonlarının təqdimar tarixi açıqlanıb
Следующая статьяИлон Маск заявил, что Apple «пригрозила» удалить Twitter из App Store
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,159ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»