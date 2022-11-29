В Азербайджане создан первый фонд венчурного капитала Caucasus Ventures

Агентство инноваций и цифрового развития, Группа компаний PASHA Holding и индивидуальные инвесторы создали фонд венчурного капитала Caucasus Ventures, имеющий большое значение для развития инновационной экосистемы.

Основная цель создания фонда — инвестировать в стартапы, находящиеся на стадии «А» и в периоде пост-посевного роста. Фонд создаст благоприятные условия для развития инновационной экосистемы Азербайджана, даст толчок формированию инвестиционной культуры в стране, привлечет внимание иностранных стартапов и инвесторов к местному рынку. Венчурный фонд внесет весомый вклад в развитие стартапов, обеспечив финансовый поток в инновационной экосистеме.

Отметим, что уставной капитал фонда составляет 11,3 млн. манатов. Группа компаний PASHA Holding и индивидуальные предприниматели согласились выделить фонду 5 млн. манатов и 1,3 млн. манатов, соответственно. При этом Агентство инноваций и цифрового развития поддержало инициативу частных партнеров и выделило Caucasus Ventures дополнительно 5 млн. манатов.

Caucasus Ventures будет инвестировать в стартапы из Азербайджана, Грузии, Турции, стран Центральной Азии и Восточной Европы в течение 5 лет.