Электромобиль UILA, частично напечатанный на 3D-принтере, готовится к серийному производству

На выставке Formnext 2022 во Франкфурте компания из Берлина nFrontier представила миниатюрный городской электромобиль UILA, который уже готовится к серийному производству.

В процессе производства предполагается использовать аддитивные технологии SAF и Р3, что значительно снизит производственные затраты. Электромобиль построен на алюминиевой раме, а панели кузова, рулевое колесо и сиденья создаются на промышленном 3D-принтере Stratasys F770.

Габариты UILA составляют 2,3 м в длину, 0,9 м в ширину и 1,7 м в высоту при весе всего 70 кг. Он сможет миновать дорожные заторы и с легкостью найти место для парковки, демонстрируя высокую маневренность.

Электромобиль двухместный (водитель и пассажир), для управления водительского удостоверения не требуется. UILA сможет передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по велосипедным дорожкам. Емкости аккумулятора на 1200 Вт·ч хватает на 60–70 км пути, а максимальная скорость составляет 25 км/ч. На каждом из четырех 20-дюймовых колес установлены гидравлические дисковые тормоза. Встроенная информационно-развлекательная система запускается после подключения смартфона владельца со специальным приложением.

Серийное производство nFrontier UILA стартует в 2024 году в Германии, где машина будет классифицироваться как электровелосипед. Ориентировочная цена 10 тыс. евро.

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