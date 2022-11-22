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22 ноября, 2022
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Более 600 азербайджанок приняли участие в конкурсе второй волны She’s Next Empowered by Visa

19 ноября состоялся финал конкурса для начинающих и состоявшихся предпринимательниц от компании Visa. Финальное мероприятие прошло в формате Visa Elevator Pitch Day — финалистки представили свои бизнесы и бизнес-идеи в коротких двухминутных рассказах. Всего в финале приняли участие 12 финалисток, которые прошли все этапы конкурса с наилучшими результатами. Две победительницы конкурса получили денежные призы от компании Visa на развитие или создание своего дела. В категории «Operational Business» победу ожержала Тюркан Исмаиллы, которая развивает свой YouTube-канал с анимациями и сказками для особенных детей. Победительницей категории «Business Idea» стала Сабина Гашимова с проектом по уточнить созданию развивающих боксов для детей от 0 до 3 лет «Бубоп».

Прежде чем финалистки представили свои проекты жюри на финальном мероприятии, все участницы прошли подготовку и стали слушательницами онлайн-тренинга по эффективному питчингу. Эксперты в развитии бизнеса и публичных выступлений поделились с девушками полезной информацией о том, какой должна быть структура эффективного питчинга, рассказали о механизмах эффективного выступления, принципах работы с аудиторией и многом другом. Запись тренинга доступна на YouTube-канале Visa. В будущем эти навыки и знания должны помочь участницам конкурса успешно презентовать и защищать свои бизнес-идеи для привлечения инвестиций.

«Одна из стратегических задач компании Visa поддержка предпринимательниц во всем мире. Глобальная инициатива She’s Next Empowered by Visa уже помогла десяткам тысяч девушек по всему миру. Участницы инициативы получили знания и навыки через образовательные проекты, привлекли инвестиции и выиграли денежные призы на развитие своего дела, вдохновились историями сильных женщин. Особенно радостно, что инициатива второй год подряд проходит в Азербайджане, и мы видим все больший интерес азербайджанок к созданию и развитию своего дела» — прокомментировал инициативу Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане.

Кроме финансирования и обучения еще одной важной составляющей проекта стала мотивация девушек. В рамках второй волны глобальной инициативы She’s Next Empowered by Visa также были записаны подкасты с успешными азербайджанскими предпринимательницами. 5 девушек, которые развивают свой бизнес в Азербайджане, поделились историями своего успеха. Героинь подкастов и их бизнесы объединяет общая идея — крафтовый бизнес с национальными и культурными мотивами: платки келягаи, деревянная утварь, ювелирные украшения, а также открытии и сувениры. Послушать и вдохновиться историями предпринимательниц можно на платформе подкаста Always Inspired.

«Девушкам особенно нужна поддержка в их стремлении реализовывать свои бизнес-идеи. Компания Visa вносит большой вклад в развитие женского бизнеса через инициативу She’s Next Empowered by Visa. Я признательна за ценные знания для дальнейшего развития своего дела, которые получила я и еще сотни девушек в Азербайджане. Выигранный приз будет потрачен на создание моего дела – развивающие боксы для детей от 0 до 3 лет «Бубоп» — прокомментировала Сабина Гашимова, победительница конкурса в категории «Business Idea».

В сентябре 2022 года компания Visa объявила о проведении второй волны глобальной инициативы She’s Next Empowered by Visa в Азербайджане. Партнером инициативы второй год подряд выступает платформа для развития и мотивации женщин WoWoman. Инициатива She’s Next Empowered by Visa направлена на помощь женщинам, которые занимаются микро- и малым бизнесом. Проект поддерживает развитие женского предпринимательства за счет предоставления практических советов по ведению бизнеса и дополнительного финансирования.

«Конкурс компании Visa — это прекрасный опыт, который развивает тебя, дает образовательную базу и финансовый ресурс. Было приятно ощутить поддержку от всех участников и жюри проекта. Свой выигрыш я потрачу на разработку анимации и аудиосказок для развития речи детей, требующих особой заботы» — прокомментировала Тюркан Исмаиллы, победительница конкурса в категории «Operational Business».

 

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