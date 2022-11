Более 600 азербайджанок приняли участие в конкурсе второй волны She’s Next Empowered by Visa

19 ноября состоялся финал конкурса для начинающих и состоявшихся предпринимательниц от компании Visa. Финальное мероприятие прошло в формате Visa Elevator Pitch Day — финалистки представили свои бизнесы и бизнес-идеи в коротких двухминутных рассказах. Всего в финале приняли участие 12 финалисток, которые прошли все этапы конкурса с наилучшими результатами. Две победительницы конкурса получили денежные призы от компании Visa на развитие или создание своего дела. В категории «Operational Business» победу ожержала Тюркан Исмаиллы, которая развивает свой YouTube-канал с анимациями и сказками для особенных детей. Победительницей категории «Business Idea» стала Сабина Гашимова с проектом по уточнить созданию развивающих боксов для детей от 0 до 3 лет «Бубоп».

Прежде чем финалистки представили свои проекты жюри на финальном мероприятии, все участницы прошли подготовку и стали слушательницами онлайн-тренинга по эффективному питчингу. Эксперты в развитии бизнеса и публичных выступлений поделились с девушками полезной информацией о том, какой должна быть структура эффективного питчинга, рассказали о механизмах эффективного выступления, принципах работы с аудиторией и многом другом. Запись тренинга доступна на YouTube-канале Visa. В будущем эти навыки и знания должны помочь участницам конкурса успешно презентовать и защищать свои бизнес-идеи для привлечения инвестиций.

«Одна из стратегических задач компании Visa — поддержка предпринимательниц во всем мире. Глобальная инициатива She’s Next Empowered by Visa уже помогла десяткам тысяч девушек по всему миру. Участницы инициативы получили знания и навыки через образовательные проекты, привлекли инвестиции и выиграли денежные призы на развитие своего дела, вдохновились историями сильных женщин. Особенно радостно, что инициатива второй год подряд проходит в Азербайджане, и мы видим все больший интерес азербайджанок к созданию и развитию своего дела» — прокомментировал инициативу Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане.

Кроме финансирования и обучения еще одной важной составляющей проекта стала мотивация девушек. В рамках второй волны глобальной инициативы She’s Next Empowered by Visa также были записаны подкасты с успешными азербайджанскими предпринимательницами. 5 девушек, которые развивают свой бизнес в Азербайджане, поделились историями своего успеха. Героинь подкастов и их бизнесы объединяет общая идея — крафтовый бизнес с национальными и культурными мотивами: платки келягаи, деревянная утварь, ювелирные украшения, а также открытии и сувениры. Послушать и вдохновиться историями предпринимательниц можно на платформе подкаста Always Inspired.

«Девушкам особенно нужна поддержка в их стремлении реализовывать свои бизнес-идеи. Компания Visa вносит большой вклад в развитие женского бизнеса через инициативу She’s Next Empowered by Visa. Я признательна за ценные знания для дальнейшего развития своего дела, которые получила я и еще сотни девушек в Азербайджане. Выигранный приз будет потрачен на создание моего дела – развивающие боксы для детей от 0 до 3 лет «Бубоп» — прокомментировала Сабина Гашимова, победительница конкурса в категории «Business Idea».

В сентябре 2022 года компания Visa объявила о проведении второй волны глобальной инициативы She’s Next Empowered by Visa в Азербайджане. Партнером инициативы второй год подряд выступает платформа для развития и мотивации женщин WoWoman. Инициатива She’s Next Empowered by Visa направлена на помощь женщинам, которые занимаются микро- и малым бизнесом. Проект поддерживает развитие женского предпринимательства за счет предоставления практических советов по ведению бизнеса и дополнительного финансирования.