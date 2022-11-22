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22 ноября, 2022
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Dell опубликовал отчет за третий квартал 2023 фискального года

Dell Technologies

Корпорация Dell Technologies опубликовала отчет за третий квартал 2023 фискального года, закончившегося у нее 28 октября.

Общая выручка компании за отчетный период составила 24,77 млрд. долларов – уменьшилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка подразделения инфраструктурных решений, ответственного за серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование, по итогам третьего квартала выросла на 12%. Продажи персональных компьютеров упали: доходы от потребительского сегмента снизились на 29%, от корпоративного сектора – на 13%.

Чистая прибыль снизилась на 93% и составила 241 млн. долларов. Чистая прибыль компании сильно упала из-за урегулированного на сумму в 1 млрд. долларов иска, связанного с операциями над ценными бумагами в 2018 году.

Операционная прибыль за год выросла на 68%: слабые продажи ПК смягчил высокий спрос на серверы и сетевое оборудование. Компания также снизила расходы за счет стабилизации цепочек поставок. Кроме того, Dell сократила набор работников. Общие операционные расходы по итогам третьего квартала уменьшились на 8%.

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