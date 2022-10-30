В Турции началось серийное производство национального электромобиля TOGG

В Турции началось серийное производство первого национального электромобиля – кроссовера TOGG. В церемонии открытия завода в Гемлике (провинция Бурса) принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию открытия вел телеканал TRT 1.

«Турция является одним из ведущих экспортеров автотранспорта. Проект TOGG — подтверждение реализации нашей общей мечты по созданию крепкого будущего для Турции. Это гордость 85-миллионной страны», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Первый прототип электрического кроссовера TOGG был представлен еще в 2019 году. Позже в том же году турецкая марка запатентовала в Европе вторую модель – электрический седан.

По словам президента Турции, первые электромобили TOGG появятся в Турции до конца первого квартала 2023 года после соответствующей сертификации. Цена на электрокары станет известна в феврале. Электрокроссовер TOGG должен выйти на рынок в двух модификациях: с 200-сильным электромотором на задней оси или с двумя моторами (по одному на ось) суммарной мощностью 400 л. с. Одномоторная версия сможет разогнаться до 100 км/час за 7,6 сек, а двухмоторная – за 4,8 сек. Длина колесной базы составляет 2,8 м (одна из самых длинных в сегменте).

Запас хода на одной зарядке составит до 500 км. По данным производителей зарядить батарею на 80% можно будет всего за получаса. В перспективе модель оснастят системой автономного вождения третьего уровня и камерами вместо боковых зеркал, выводящими изображение на специальные экраны в салоне.

В год планируется выпускать порядка 100 тыс. автомобилей, хотя фактические производственные мощности завода рассчитаны на объем производства до 175 тыс. машин, сообщил журналистам гендиректор компании TOGG Гюрджан Каракаш. Предполагается, что цена TOGG будет варьироваться в пределах от 43 до 54 тыс. долларов. Официальные продажи TOGG в Турции начнутся в марте 2023 года и в течение первых полутора лет будут вестись только на домашнем рынке. Позже планируется экспорт машин в страны ЕС, в частности в ФРГ и во Францию.

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