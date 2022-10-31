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1 ноября, 2022
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В Баку состоится официальное открытие IT-Academy

IT-Academy

5 ноября 2022 года в 14:00 в отеле «Hilton Baku» состоится официальная церемония открытия IT-Academy.

На церемонии открытия с приветственной речью выступят официальные представители Министерства экономики Азербайджанской Республики, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, CEO Международной школы программирования и математики «Алгоритмика»,  а также представители «Baku Steel Company», Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП), являющиеся партнерами IT-Academy.

На второй части мероприятия выступят ведущие ИТ-специалисты. Они поделятся своими знаниями и опытом в ИТ-сфере и будут вести дискуссию по следующим темам: «Карьера с нуля: как новичку попасть в IT» и «Перспективы развития ИТ в Азербайджане». На мероприятии состоится также презентация курсов IT-Academy и участникам мероприятия будет предоставлена подробная информация по данной теме.

Для участия в мероприятии просим вас предварительно пройти регистрацию по следующему линку: http://it-academy.az/opening?utm_source=press

Отметим, что мероприятие состоится при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Министерства экономики Азербайджанской Республики.

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