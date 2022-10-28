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28 октября, 2022
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Segway выпустила электрический самокат с сиденьем

Segway

Компания Segway-Ninebot представила новый электрический самокат под названием Ninebot UiFi Electric Scooter.

По сравнению с самокатами других марок в том же ценовом диапазоне, электрический самокат Ninebot UiFi больше по размеру из-за большого отсека под батарею и сидения для водителя. Он имеет длину 1,2 м и отличается низкой посадкой. Вес составляет 33 кг. Регулируемое сиденье предлагает гонщикам более комфортную и менее напряженную езду.

Есть функция блокировки и разблокировки с помощью смартфона с NFC, e-ABS и круиз-контроль. На одном заряде Ninebot UiFi может проехать до 45 км. Заявленная максимальная скорость — 32 км/ч. Предусмотрена трехступенчатая регулировка мощности. В руль встроен экран, на котором отображается скорость, уровень заряда и другая информация.

Ninebot UiFi Electric Scooter уже поступил в продажу в Китае. Сейчас самокат стоит 278 долларов, потом цена возрастет до 418 долларов.

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