Gartner: цифровые технологии являются неотъемлемой частью всех стратегий роста бизнеса

Компания Gartner опубликовала исследование по цифровым технологиям, согласно которому 89% советов директоров считают, что цифровой бизнес теперь встроен во все стратегии корпоративного роста, но лишь 35% подтвердили, что достигли или готовятся достичь целей цифровой трансформации.

«Советы директоров достигли той точки, где стратегия цифрового бизнеса и бизнеса вообще стали чем-то одним. ИТ-директора добились значительного прогресса в использовании ИТ в деле операционного совершенствования, но этого недостаточно, чтобы реализовать стратегические бизнес-преимущества, которых ждут советы директоров от цифровых инвестиций», — отмечает Хорхе Лопес (Jorge Lopez), ведущий аналитик Gartner.

Организациям все больше приходится работать в мире непрерывных потрясений, и самые дальновидные советы директоров задумываются о том, как потрясения и риски могут стать источником возможностей. Руководителям компаний и ИТ-директорам следует перенять этот образ мышления, так как ИТ играют все растущую роль в достижении успеха в бизнесе, добавляет Лопес.

Аналитики Gartner представили результаты исследования на недавней конференции IT Symposium/Xpo. Опрос проводился онлайн в июне-июле 2022 года. В нем приняли участие 281 респондент из Северной Америки, Латинской Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, которые являются членами совета директоров или корпоративного совета. 28% респондентов считают, что на CEO должна быть возложена главная роль в продвижении инициатив цифрового бизнеса в организации. Директоров по технологии и ИТ-директоров видят в главной роли 19% и 14% соответственно.

Организации стремятся инвестировать в «прорывные» технологии, которые будут способствовать успеху цифрового бизнеса и их бизнеса в целом. По мнению 40% респондентов технологии искусственного интеллекта и машинного обучения необходимы для успеха цифрового бизнеса в их организации. Вторым по важности приоритетом среди прорывных технологий, выбранных для инвестиций, названо расширение возможностей ПО — 30% респондентов.

Принятие рисков является ключевым компонентом цифрового ускорения. Опрос показал, что 64% советов директоров готовы принять больше рисков до 2024 года, что на 7% выше, чем год назад.

«Советы директоров понимают, что принятие решений в неустойчивой бизнес-среде требует более высокого уровня рисков. Эта способность принимать риски очень важна при соперничестве в быстроте инноваций», пишет Лопес.

Многие советы директоров расширяют свое видение успеха цифрового бизнеса, чтобы сосредоточиться на «цифровой экономической архитектуре», при этом 71% респондентов сообщили, что они используют или планируют использовать такую экономическую структуру в этом году. Цифровая экономическая архитектура — это подход, который могут использовать нецифровые компании для достижения тех же экономических успехов: роста, прибыльности, рыночной капитализации и ценности бренда, что и цифровые гиганты с их «изначально цифровой» бизнес-моделью.

Советы директоров должны видеть и использовать новые источники производства и создания ценности, и это требует большей способности быть готовым принять и даже взять на себя риск.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az