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21 октября, 2022
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Представлен 200 Мп сенсор Samsung ISOCELL HPX

Samsung ISOCELL HPX

Компания Samsung Electronics представила 200 Мп датчик изображений ISOCELL HPX. Его характеристики практически совпадают с представленным летом ISOCELL HP3. Это уже третий 200-мегапиксельный датчик компании.

Samsung ISOCELL HPX

Сенсор формата 1/1,4 дюйма имеет пиксель размером всего 0,56 мкм — это на 15% меньше, чем в сенсоре HP1. Его компактность позволяет уменьшить толщину выступа блока камер смартфонов на 20%, а биннинг 4-в-1 и 16-в-1 должен помочь при съемке в условиях слабого освещения.

Samsung ISOCELL HPX поддерживает запись 8K-роликов на частоте 30 fps и HDR-записей в разрешении 4K и 1080p. Заявляется о новой технологии быстрой фокусировки QPD и новом методе создания HDR-снимков и видео — он заключается в объединении трех кадров с низкой, средней и высокой экспозицией. В результате получается фотография с глубиной цвета в 14 бит.

Предположительно, новый сенсор дебютирует в серии Redmi Note 12 в конце этого месяца.

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