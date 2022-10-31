Redmi выпустил свой первый проектор

Бренд Redmi выпустил в Китае свой первый проектор — стандартную версию за 137 долларов и Pro-версию за 178 долларов.

Redmi Projector поддерживает изображение разрешением Full HD и имеет яркость 150 ANSI. Проектор может проецировать изображение диагональю 40–100 дюймов с расстояния 107–267 см. Максимальный размер проекции составляет 120 дюймов.

Обе модели оборудованы четырехъядерным процессором Amlogic T950D4. Стандартная версия оснащена 1,5 Gb памяти и 8 Gb флеш-памяти, а версия Pro — 1,5 и 16 Gb памяти соответственно. Проекторы получили новую систему охлаждения, пульт дистанционного управления, фильтр синего (сертификат SGS), поддержку Wi-Fi и компактный корпус габаритами 129,5 x 117 x 179,4 мм. Есть встроенные стереодинамики мощностью по 3 Вт, а также микрофон для голосового управления с помощью фирменного ассистента XiaoAi. Интерфейсы включают HDMI, USB и разъемы для наушников. Старшая версия получила автофокус и автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений. Срок службы может достигать 15 тыс. часов (примерно по два фильма каждый день в течение 10 лет).

Стандартная версия Redmi Projector предлагается в матовом черно-белом корпусе, а Pro-версия — в черном корпусе с глянцевой передней панелью.

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