«Лаборатория Касперского»: почти половина руководителей не знает, есть ли у бывших сотрудников доступ к корпоративным данным

Только 51% руководителей предприятий малого и среднего бизнеса уверены, что их бывшие сотрудники не имеют доступ к корпоративным данным компании, хранящимся в облачных сервисах. Примерно столько же респондентов (53%) убеждены, что бывшие работники не могут пользоваться корпоративными учётными записями. При этом 31% опрошенных рассматривают сокращение штата как возможную меру для снижения расходов в случае нестабильности. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского» о поведении МСБ-бизнеса во время кризисов.

Во время пандемии COVID-19 удержание команды было главным приоритетом почти для половины организаций. Однако, согласно опросу консалтинговой компании PwC, в ближайшее время многим организациям, возможно, всё же придётся оптимизировать рабочие места, чтобы снизить расходы.

По мнению экспертов «Лаборатории Касперского», при сокращении персонала риски неконтролируемого доступа к корпоративным данным значительно возрастают. Респонденты также озабочены возможностью неправомерного использования бывшими сотрудниками важной информации. Большинство руководителей обеспокоены тем, что в случае увольнения бывшие сотрудники будут делиться внутренними данными компании с новыми работодателями (63%) или использовать корпоративные базы данных, например клиентские, для запуска собственного бизнеса (60%).

«Несанкционированный доступ к корпоративным данным может статья угрозой безопасности компании и повлиять на её конкурентоспособность. Ведь эту информацию могут удалить, продать, передать конкуренту, использовать для шантажа. Проблема усугубляется, если в компании работники пользуются некорпоративными сервисами — почтой, мессенджерами. Их не контролируют внутренние IT-отделы, поэтому даже если сотрудник покинет компанию, у него останется доступ к данным, передаваемым через эти приложения», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы неконтролируемый доступ не повлияли на эффективность и безопасность бизнеса, «Лаборатория Касперского» рекомендует соблюдать следующие меры.

Контролируйте количество людей, у которых есть доступ к важным корпоративным данным, и сокращайте объём данных, доступных всем сотрудникам. Нарушения более вероятны в тех организациях, где слишком много сотрудников работают с конфиденциальной информацией, которую можно продать или как-то использовать.

Настройте политику доступа к корпоративным ресурсам, включая ящики электронной почты, общие папки и онлайн-документы. Поддерживайте её актуальность и отключайте доступ, если сотрудник покидает компанию. Используйте специализированные решения для обеспечения безопасности при работе с облачной инфраструктурой, так называемые брокеры безопасного доступа в облако (Cloud Access Security Broker). Они предоставляют единую точку контроля за облачными ресурсами ― для управления доступом, защиты данных, защиты от угроз, контроля аномалий в поведении пользователей, а также помогают обеспечивать соблюдение политик безопасности.

Регулярно создавайте резервные копии важных данных, чтобы обеспечить сохранность корпоративной информации в случае непредвиденной ситуации.

Предоставьте сотрудникам чёткие инструкции по использованию внешних сервисов и ресурсов. Сотрудники должны знать, какие инструменты им лучше использовать, а какие ― нет, и почему. При переходе сотрудников на любое новое ПО должна быть чёткая процедура согласования с IT-отделом и другими ответственными лицами.

Напоминайте сотрудникам, что необходимо устанавливать надёжные пароли для всех цифровых сервисов, и регулярно менять их.

Регулярно рассказывайте сотрудникам о важности соблюдения правил кибербезопасности, в то числе тех, которые касаются безопасного управления учётными записями и паролями, безопасной работы с электронной почтой и в интернете. Комплексная программа обучения позволит вашим сотрудникам не только получить необходимые знания, но и применить их на практике.

Используйте защитные решения, обеспечивающие безопасность через облачную консоль, например Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред.

В опросе принимали участие 1300 руководителей малого и среднего бизнеса. С полным текстом отчёта «Лаборатории Касперского» о тактиках малого и среднего бизнеса во время кризисов можно ознакомиться на Kaspersky Daily.