Представлена Apple TV 4K нового поколения с A15 Bionic

Компания Apple представила обновленную версию фирменной телеприставки TV 4K. Главное нововведение — это платформа, вместо Apple A12 Bionic теперь используется A15 Bionic. Производительность CPU повысилась на 50%, а GPU обеспечивает прирост производительности на 30% в играх. При этом потребление энергии снижено на 30%.

Заявлена поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а также объемного многоканального звука Dolby Digital 5.1 и 7.1. Управлять устройством можно с помощью пульта Siri Remote — теперь он заряжается через USB-C, а не Lightning. Есть порт HDMI 2.1, поддержка Wi-Fi 6 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0. Работает приставка под управлением tvOS.

Новая Apple TV 4K представлена двумя версиями: только с Wi-Fi и 64 Gb флеш-памяти за 129 долларов, а также с Wi-Fi, Gigabit Ethernet и 128 Gb флеш-памяти за 149 долларов. Владельцы Apple TV 4K прошлого поколения могут приобрести Siri Remote с портом USB Type-C отдельно за 59 долларов. Приставка доступна для заказа с сегодняшнего дня, розничные продажи стартуют 4 ноября.

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