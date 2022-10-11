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12 октября, 2022
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Представлен первый геймплейный трейлер Need for Speed Unbound

Need For Speed Unbound

В сети опубликован первый геймплейный трейлер Need for Speed Unbound. Одной из важных составляющих игры станут анимационные элементы.

В ролике показано несколько вариаций эффектов вроде выхлопов газа и крыльев по бокам, которые можно будет добавить в свою машину — они будут отображаться прямо во время езды. При желании эффекты можно будет отключить или вообще никогда не добавлять их к своей машине.

Будет предложена одиночная кампания с сюжетом, а также сетевые заезды. На старте появятся 143 автомобиля, как новые, так и классические.

Need For Speed Unbound выйдет 2 декабря на ПК, Xbox Series и PS5.

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