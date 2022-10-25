Представлен Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 за 246 долларов

Компания Lenovo представила бюджетный планшет Xiaoxin Pad Plus 2023. Устройство характеризуется разумным балансом начинки и скромной ценой. Новинка технически похожа на ранее представленный Redmi Pad.

Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 оснащен IPS-экраном с диагональю 11,5 дюйма, разрешением 2000 х 1200 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. В основе планшета лежит процессор MediaTek Helio G99 с графикой Mali-G57 MC2. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, встроенной флеш-памяти – 128 Gb. Есть Имеется поддержка карт microSD.

Аккумуляторная батарея на 7700 мАч поддерживает зарядку мощностью 20 Вт. Фронтальная камера разрешением 8 Мп, основная — 13 Мп. Также планшет получил поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, порт USB-C, четыре динамика с Dolby Atmos и разъем 3,5 мм для наушников. Дополнительное удобство в работе могут обеспечить стилус и магнитная клавиатура. Габариты составляют 269,1 x 169,4 x 7,4 мм, вес – 520 гр. Установлена Android 12 с ZUI 14.

Цена в Китае Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 составляет 246 долларов. Планшет поступит в продажу на следующей неделе в черной и зеленой расцветках корпуса.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az