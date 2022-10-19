Adobe представила новые функции в Photoshop

Компания Adobe представила новые функции в редакторе Photoshop. Новые инструменты позволяют легко выделять людей и даже отдельные части тела, объекты или фон одним кликом мыши.

«Удалить по одному клику и залить» — достаточно выделить объект на фото и зажать Shift+Delete, после чего объект будет удален. На эту область автоматически наложится соответствующий общему стилю фон. Готовое изображение будет выглядеть так, как будто удаленного объекта изначально не было вообще.

«Реставрация фотографий» — функция поможет вернуть к жизни старую или поврежденную фотографию. Фильтр использует машинное обучение для обнаружения и устранения царапин и других мелких дефектов на старых снимках.

«Выделение объектов» — функция была улучшена. Разработчики добавили новые типы объектов, которые Photoshop автоматически распознает, включая небо, здания, воду и растения.

«Поделиться для проверки» — функция позволяет другим пользователям комментировать ваши работы прямо в Photoshop.

Пользователи могут добавлять информацию об авторстве к своему изображению при экспорте из Photoshop. Эта функция впервые появилась в 2021 году, а теперь стала доступна всем.

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