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20 октября, 2022
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Adobe представила новые функции в Photoshop

Adobe Photoshop

Компания Adobe представила новые функции в редакторе Photoshop. Новые инструменты позволяют легко выделять людей и даже отдельные части тела, объекты или фон одним кликом мыши.

Adobe Photoshop

«Удалить по одному клику и залить» — достаточно выделить объект на фото и зажать Shift+Delete, после чего объект будет удален. На эту область автоматически наложится соответствующий общему стилю фон. Готовое изображение будет выглядеть так, как будто удаленного объекта изначально не было вообще.

Adobe Photoshop

«Реставрация фотографий» — функция поможет вернуть к жизни старую или поврежденную фотографию. Фильтр использует машинное обучение для обнаружения и устранения царапин и других мелких дефектов на старых снимках.

Adobe Photoshop

«Выделение объектов» — функция была улучшена. Разработчики добавили новые типы объектов, которые Photoshop автоматически распознает, включая небо, здания, воду и растения.

«Поделиться для проверки» — функция позволяет другим пользователям комментировать ваши работы прямо в Photoshop.

Пользователи могут добавлять информацию об авторстве к своему изображению при экспорте из Photoshop. Эта функция впервые появилась в 2021 году, а теперь стала доступна всем.

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