Microsoft планирует создать магазин приложений Xbox

Компания Microsoft работает над созданием собственного магазина приложений Xbox для конкуренции с App Store и Google Play. Об этом пишет The Verge со ссылкой на документы, поданные Microsoft в Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании в рамках изучения регулятором сделки по покупке компании Activision Blizzard за 68,7 млрд. долларов.

Как указано в документах, приобретение «расширит возможности Microsoft по созданию магазина игр нового поколения, который будет работать на различных устройствах, включая мобильные». Основным контентом в магазине станут игры. В частности, называются игры Activision Blizzard и King — Call of Duty Mobile, Diablo Immortal и Candy Crush Saga.

«Сделка улучшит возможности Microsoft по созданию магазина игр следующего поколения, который будет доступен на разных устройствах, включая мобильные, благодаря добавлению контента Activision Blizzard. Опираясь на существующие сообщества геймеров Activision Blizzard, Xbox будет стремиться масштабировать Xbox Store на мобильные устройства, привлекая геймеров на новую мобильную платформу Xbox. Однако отток потребителей от Google Play Store и App Store на мобильных устройствах потребует серьезных изменений в поведении потребителей. Microsoft надеется, что предложение хорошо известного и популярного контента вызовет у геймеров потребность попробовать что-то новое», — говорится в документах Microsoft.

Если Microsoft намерена добиться успеха, ей придется пускать на площадку игры сторонних производителей — например Epic Games, отмечает источник.

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