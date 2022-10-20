Google Android 13 (Go edition): новый интерфейс и системные обновления Google Play

Компания Google представила Android 13 (Go edition) — последнюю версию облегченной операционной системы для малопроизводительных устройств. В ОС изменился пользовательский интерфейс и была внедрена новая система обновлений.

Усовершенствованный интерфейс Material You предлагает динамическую расцветку элементов интерфейса, генерируемую на основе рисунка обоев. У пользователя будет выбор из четырех автоматически сформированных схем. Для сравнения, полная версия Android предлагает 16 схем.

Важнейшим нововведением Android 13 Go стала поддержка Google Play System Updates (Project Mainline). Пользователи платформы смогут получать важные обновления безопасности прямо через магазин приложений. Разработчик подчеркивает, что данная функция не повлияет на объем доступного пространства на накопителе, что актуально для недорогих устройств. Из минимальных системных требований Google называет 2 Gb ОЗУ и 16 Gb ПЗУ.

Также в Android 13 (Go edition) появилась лента Discover, которая открывается свайпом слева от главного экрана рабочего стола. Пользователь получит доступ к разному персонализированному контенту, включая новости и прочее. Были добавлены разрешения для уведомлений, возможность выбора языка для каждого конкретного приложения и ряд других нововведений.

Первые смартфоны с Android 13 (Go edition) выйдут в 2023 году.

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