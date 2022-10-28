Apple отчиталась за четвертый квартал — рекордная выручка в 90,1 млрд. долларов

Компания Apple опубликовала результаты за четвертый квартал 2022 финансового года. Выручка за отчетный период достигла рекордные 90,1 млрд. долларов — на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль составила 20,7 млрд. долларов – рост на 0,8%.

Около 47% выручки компания по-прежнему получает от реализации смартфонов — 42,63 млрд. долларов (рост 9,67%). Выручка от компьютеров Mac выросла за год на 25,39% до 11,51 млрд. долларов. Продажи iPad — 7,17 млрд. долларов (падение на 13,06%), носимые устройства и аксессуары принесли 9,65 млрд. долларов (рост 9,85%), сервисы — 19,19 млрд. долларов (рост 4,98%).

Финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) отметил, что в текущем квартале выручка Apple вряд ли вырастет на те же 8,1%. По крайней мере, выручка от реализации компьютеров Mac снизится в годовом выражении. В октябре 2021 года компания выпустила полностью новые MacBook Pro 14″ и 16″, а в этом году крупных изменений в линейке не планируется.

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