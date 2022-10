Apple подтвердила замену Lightning в iPhone на USB Type-C

Все продаваемые на территории Евросоюза электронные мобильные устройства должны будут в обязательном порядке оснащаться зарядным портом USB Type-C. Закон касается всех производителей телефонов, планшетов и других устройств с осени 2024 года и ноутбуков с весны 2026 года.

На мероприятии Wall Street Journal Tech Live вице-президент компании Apple по маркетингу Грег Джосвиак (Greg Joswiak) заявил:

На вопрос журналистки Джоанны Стерн о том, когда USB Type-C появится в iPhone, Джосвиак ответил, что «европейцы диктуют сроки для европейских клиентов». Он отказался отвечать, будет ли порт USB Type-C в смартфонах, продаваемых за пределами ЕС, но, скорее всего, так и будет: делать одинаковые модели с разными портами для разных рынков экономически нецелесообразно.

