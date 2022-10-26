Apple подтвердила замену Lightning в iPhone на USB Type-C

Все продаваемые на территории Евросоюза электронные мобильные устройства должны будут в обязательном порядке оснащаться зарядным портом USB Type-C. Закон касается всех производителей телефонов, планшетов и других устройств с осени 2024 года и ноутбуков с весны 2026 года.

На мероприятии Wall Street Journal Tech Live вице-президент компании Apple по маркетингу Грег Джосвиак (Greg Joswiak) заявил:

«Очевидно, нам придется подчиниться, у нас нет выбора».

На вопрос журналистки Джоанны Стерн о том, когда USB Type-C появится в iPhone, Джосвиак ответил, что «европейцы диктуют сроки для европейских клиентов». Он отказался отвечать, будет ли порт USB Type-C в смартфонах, продаваемых за пределами ЕС, но, скорее всего, так и будет: делать одинаковые модели с разными портами для разных рынков экономически нецелесообразно.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022

Глава маркетинга Apple также высказал свое недовольство данным решением, поскольку переход с Lightning на USB Type-C приведет к большому количеству электронных отходов:

«Лично я не нахожу этот аргумент убедительным, в любом случае мне приходится заменять большую часть моих кабелей Lightning каждые несколько лет, примерно с той же частотой, с которой я покупаю новые телефоны, потому что они изнашиваются или их грызут кошки».

По данным Bloomberg, iPhone перейдет на USB Type-C уже с 15-й модели, которая выйдет в следующем году.

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