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20 октября, 2022
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Sony назвала цену и дату выхода DualSense Edge — продвинутого геймпада для PS5

DualSense Edge

Компания Sony сообщила, что геймпад DualSense Edge для PlayStation 5 с расширенными возможностями по кастомизации и настройке, поступит в продажу во всем мире 26 января 2023 года. Цена устройства составит 199,99 долларов или 239,99 евро в зависимости от региона. 25 октября откроется предзаказ.

DualSense Edge

Беспроводной контроллер DualSense Edge поддерживает перенастройку кнопок, предлагает сменные стики с возможностью подобрать удобный размер для колпачков, кнопки на задней панели, а также возможность переключения между несколькими профилями. Как в базовом DualSense, у Edge есть тактильная отдача.

Набор будет поставляться в фирменном футляре. Сменные стики придется покупать отдельно за 19,99 долларов или 24,99 евро.

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