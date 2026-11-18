Ежегодный рейтинг самых популярных паролей от сервиса NordPass, составленный на основе анализа крупных утечек данных, в восьмой раз подряд показал, что привычки пользователей в сфере кибербезопасности почти не меняются.

Первую строчку мирового антирейтинга в седьмой раз за восемь лет заняла примитивная комбинация «123456» — даже в редкие годы, когда она уступала лидерство, комбинация все равно не покидала вершину списка. Тройка лидеров остается неизменной на протяжении всей истории наблюдений: вслед за «123456» идут «admin» и «12345678». В остальной части первой десятки перемен также минимум — заметным новшеством стало лишь попадание в топ комбинации «1234» и смещение классического варианта «password» с шестого места на седьмое.

В NordPass признают, что индустрии еще предстоит огромная работа по повышению цифровой грамотности, особенно на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. Современные ИИ-инструменты позволили злоумышленникам многократно ускорить подбор комбинаций и упростили расшифровку даже хешированных паролей из старых баз утечек. Из-за этого привычка использовать один и тот же пароль на разных сайтах становится критически опасной: компрометация одного аккаунта теперь почти мгновенно открывает доступ ко всем остальным сервисам пользователя.

Чтобы защитить свои данные, эксперты по кибербезопасности рекомендуют по возможности полностью отказываться от классических текстовых паролей в пользу биометрии и технологии passkey (ключей доступа). Если же без обычного пароля не обойтись, специалисты советуют создавать длинные уникальные комбинации через менеджеры паролей, избегать любых вариантов из топ-200 популярных утечек, а также не использовать имена персонажей, цитаты и другие слова, связанные с трендами поп-культуры.