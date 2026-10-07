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Azercell запускает новый «Игровой портал»

Azercell

Azercell расширяет портфель цифровых услуг и запускает новое направление — игровые сервисы. В мобильном приложении «Azercell» теперь доступен «Игровой портал», где пользователи могут играть, участвовать в турнирах и викторинах, а также выигрывать призы.

Компания намерена развивать игровые сервисы, предлагая новые интерактивные игры и цифровые развлечения с учетом интересов пользователей.

На портале уже представлены более 10 игр, турниры и викторина с ежедневной подпиской. Играть и участвовать в турнирах можно бесплатно, получая возможность выиграть подарки по результатам соревнований.

Викторина состоит из 15 вопросов. Отвечая на них, участники смогут проходить уровни и выигрывать интернет-пакеты, набрав необходимое количество правильных ответов.

Стоимость ежедневной подписки на викторину составляет 0,50 AZN. В нее входит одна игровая попытка в день. Пользователи могут приобрести до четырех дополнительных попыток в день по 0,40 AZN за каждую.

Azercell планирует поэтапно развивать «Игровой портал», расширяя выбор игр и предоставляя пользователям новые возможности для цифровых развлечений.

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