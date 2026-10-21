QNAP представляет высокоемкие JBOD-системы с интерфейсом USB 4 Type-C для настольного и стоечного размещения

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений в области вычислительной техники, сетевых технологий и хранения данных, представила серию высокоемких модулей расширения JBOD с интерфейсом USB 4. В линейку вошли 8-отсековая настольная модель TL-D810TC4 и 12-отсековая стоечная модель TL-R1210TC4-RP , обеспечивающие теоретическую пропускную способность до 40 Гбит/с. Порты USB 4 Type-C также совместимы с Thunderbolt 5/4/3, предоставляя создателям контента и предприятиям удобный, экономичный и гибкий способ расширения дискового пространства.

Новая серия USB 4 JBOD поддерживает жесткие диски HDD и твердотельные накопители SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, позволяя гибко расширять хранилища NAS или компьютеров с учетом условий эксплуатации и особенностей рабочих процессов. Это обеспечивает быстрое увеличение емкости и повышает уровень защиты данных. Оптимизированная система вентиляции и активного охлаждения гарантирует стабильную производительность и надежную работу устройств в течение длительного времени.

Независимо от того, идет ли речь о краткосрочных проектах, создателях медиаконтента, которым необходимо высокоскоростное расширение хранилища, или предприятиях, ориентированных на долгосрочное архивирование и регулярное резервное копирование, серия QNAP USB 4 JBOD предлагает надежное и гибкое решение для расширения систем хранения данных.

QNAP также представляет двухпортовую плату расширения PCIe с интерфейсом USB 4 Type-C QXP-40G2UC , предназначенную для NAS на базе процессоров Intel и AMD. Она позволяет добавить поддержку USB 4 в NAS и подключать модули USB 4 JBOD для высокоскоростной передачи данных и увеличения емкости хранилища. Поддерживаемые модели устройств перечислены в списке совместимости QNAP.

«Большинство представленных на рынке устройств расширения с интерфейсом USB 4 — это компактные корпуса для SSD, которые не отвечают требованиям к хранению больших объемов данных и среднесрочному или долгосрочному расширению емкости, — отметил Эдди Чуанг (Eddie Chuang), менеджер по продуктам QNAP. — Линейка USB 4 JBOD от QNAP устраняет эти ограничения, позволяя пользователям ноутбуков, рабочих станций и NAS расширять хранилища, сохраняя удобство использования, высокую скорость и стабильность работы. Это экономически эффективное решение для создателей контента и корпоративных пользователей, которым требуются масштабируемые хранилища большой емкости».

Основные особенности серии QNAP USB 4 JBOD

TL-D810TC4 — настольная модель с восемью отсеками, совместимая с Windows, macOS и QNAP NAS. Устройство оснащено металлическим корпусом и вентилятором охлаждения. Компактная конструкция оптимизирована для продолжительной работы в настольных рабочих средах и позволяет быстро обрабатывать материалы для монтажа видео в разрешении 4K/8K, а также выполнять резервное копирование.

TL-R1210TC4-RP — стоечная модель формата 2U с 12 отсеками и двумя блоками питания, совместимая с Windows и QNAP NAS. Устройство предназначено для серверных помещений и сред резервного копирования, где необходима непрерывная и надежная работа. Модель подходит для малого и среднего бизнеса, которому требуются хранилища большой емкости и отказоустойчивая архитектура резервного копирования.

Обе модели оснащены одним портом USB 4 Type-C и поставляются с кабелем USB 4 в комплекте. Устройства совместимы с оборудованием, поддерживающим USB 4 и Thunderbolt 5/4/3.

Пользователи могут выбрать режим автономного внешнего хранилища или создать программный RAID-массив для увеличения емкости и повышения уровня защиты данных. Состояние JBOD-системы и накопителей можно отслеживать и настраивать с помощью инструментов управления.

Плата расширения USB 4 для QNAP NAS

QXP-40G2UC — двухпортовая плата расширения PCIe с интерфейсом USB 4 Type-C, обеспечивающая теоретическую пропускную способность до 40 Гбит/с. Поддержка USB 4 и USB 3 позволяет пользователям NAS добавлять интерфейсы USB, повышая возможности масштабирования системы и обеспечивая совместимость с модулями расширения USB 4 JBOD.

Цена и доступность

Оформить заявку на приобретение новинок можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена устройств на условиях MSRP составляет: TL-D810TC4 — 1,699 AZN (2 года гарантии с опцией платного расширения до 5 лет), TL-R1210TC4-RP — 3,099 AZN (3 года гарантии с опцией платного расширения до 5 лет).