Представлены субфлагманы OnePlus Ace 7 и 7 Pro с двухканальной системой активного охлаждения

Компания OnePlus представила в Китае смартфоны субфлагманского уровня Ace 7 и 7 Pro, в которых упор делается на высокую игровую производительность. Обе модели оснащены двухканальной системой активного охлаждения Ice River, в которую входят встроенный вентилятор, радиатор с 13 слоями ребер и два воздушных канала. Один поток отводит тепло от области процессора, второй направлен к задней панели, чтобы корпус меньше нагревался в руках пользователя. Воздухозаборник расположен так, чтобы его было сложнее перекрыть пальцами при горизонтальном хвате. Скорость вентилятора меняется автоматически в зависимости от температуры. OnePlus заявляет, что после часа игры температура в области чипа может быть ниже максимум на 10 °C.

OnePlus Ace 7 и 7 Pro получили плоские металлические рамки и скругленные углы корпуса. У базовой модели задняя панель стеклянная с двухцветным градиентом и пескоструйной обработкой, а Pro-версия получила матовое стекло с многослойной текстурой. В обеих моделях установлен плоский 10-битный 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей (BOE X4) с разрешением 2772×1272 пикселей (450 ppi). Адаптивная частота обновления составляет 1-165 Hz, а в поддерживаемых играх доступен режим до 185 Hz. Заявлены охват 100% цветового пространства DCI-P3, отображение 1,07 млрд. цветов и максимальная яркость 2000 нит. Смартфоны поддерживают ШИМ с частотой 3840 Hz и аппаратное снижение синего излучения. Предусмотрена технология Bright Eyes Protection, а экраны прошли сертификацию TÜV Rheinland Eye Comfort 5.0. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid. Используется защитное стекло OPPO Crystal Shield Glass.

Смартфоны оснащены специализированными фирменными чипами для повышения игровой производительности: P4 для обработки изображения, G3 для сетевых функций в играх и T3, отвечающего за сенсорное управление. OnePlus заявляет снижение задержки при свайпах на 80%, а при нажатиях — на 43%. Частота опроса гироскопа в играх достигает 800 Hz. Также используется игровая технология Wind-Chaser Gaming Engine.

OnePlus Ace 7

В основе базовой модели лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series с графикой Adreno 840. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопители UFS 4.1 на 256 или 512 Gb. В основную камеру входит главный датчик 200 Мп (1/1.56″, f/1.8, ЭФР 23 мм, автофокус, OIS) и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (Sony IMX355, 1/2,8″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов). Камера может записывать видео 8K@30fps. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (Sony IMX480, f/2.4, ЭФР 23 мм, запись видео 1080р@30fps).

OnePlus Ace 7 Pro

Смартфон построен на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, за графику отвечает ускоритель Adreno 840. Объемы памяти, как у базовой модели, дополнительно предусмотрена версия на 1 Tb. Основная камера двойная, в нее входит главный датчик на 200 Мп (1/1.56″, f/1.8, ЭФР 23 мм, автофокус, OIS), как у базовой модели, а второй модуль – это перископический на 50 Мп (W-образная оптика, f/2.8, ЭФР 80 мм, оптический зум 3.5х, OIS). Сверхширокоугольного модуля Pro-версия не получила. Камера также может записывать видео 8K@30fps. Фронтальная камера как у базовой версии.

Обе модели оснащены аккумуляторами Glacier Battery емкостью 9000 мА·ч с проводной зарядкой SuperVOOC мощностью 100 Вт. Предусмотрена обходная зарядка. Также в оснащение смартфонов входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC-модуль, ИК-пульт, два слота для nanoSIM-карт, порт USB 2.0 Type-C, симметричные стереодинамики (1115W) и надежная водозащита корпуса IP66/68/69/69K. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Аппараты работают на базе Android 17 с оболочкой ColorOS 17. Габариты моделей составляют 162.3 x 77.37 x 8.50/ 8.59, вес – 217/225 гр. (в зависимости от расцветки).

Цены в Китае на OnePlus Ace 7: 12/256 Gb — $660, 16/256 Gb — $735, 12/512 Gb — $780, 16/512 Gb — $855. Цены на OnePlus Ace 7 Pro: 12/256 Gb — $720, 16/256 Gb — $795, 12/512 Gb — $840, 16/512 Gb — $900, 16 Gb /1 Tb — $1095. Учитывая, что в этом году OnePlus собирается уходить с рынков США и Европы, официальный релиз в этих регионах маловероятен.