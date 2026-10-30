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Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered и Monster Train 2 добавят в ноябрьскую подборку PS Plus

Компания Sony назвала игры, которые подписчики стандартного тарифа PS Plus получат в ноябре. Забрать все игры можно с 3 по 30 ноября.

  • Dead Island 2 (PS4, PS5) — экшен от первого лица с полуоткрытым миром в сеттинге Лос-Анджелеса.
  • Tomb Raider IV-VI Remastered (PS4, PS5) — сборник классических частей экшен-адвенчур про Лару Крофт, обновленных под современные ПК и консоли.
  • Monster Train 2 (PS5) — карточная тактика с элементами ролевого «рогалика». Игрокам предстоит управлять силами света и тьмы во время экспедиции по Раю, Бездне и Аду.

До 2 ноября можно активировать октябрьские игры: гоночный симулятор F1 25 (PS5), эвакуационный шутер Hunt: Showdown 1896 (PS5) и воксельный экшен Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS4 и PS5).

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