Binance взломали: с кошельков биржи вывели более $5,6 млрд

В ночь на 30 октября 2026 года с горячих кошельков Binance, крупнейшей криптовалютной биржи мира, в результате беспрецедентной хакерской атаки ушли активы более чем на $5,6 млрд. в трех основных блокчейнах: Ethereum, Bitcoin и Tron. Основатель Binance Чанпэн Чжао официально подтвердил факт взлома и заверил клиентов, что внутренние средства пользователей находятся в безопасности под защитой фонда SAFU, пока команда совместно с ведущими блокчейн-аналитиками ведет расследование.

User funds are safe! It does look like a hack on Binance. Appreciate the quick freeze from Tether (~$971m) and Circle (~$823m). I don’t manage Binance (.com) anymore, but as a shareholder, I expect all user funds will be fully covered. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 29, 2026

Это крупнейшая кража в истории криптовалют, которая почти вчетверо превосходит прежний антирекорд — взлом биржи Bybit в 2025 году. Реакция финансового рынка последовала незамедлительно: по данным аналитической платформы TradingView, общая капитализация криптовалютного сектора моментально сократилась более чем на $200 млрд., а курс Биткоина упал ниже отметки в $79 тыс. Паническая распродажа спровоцировала «лонговый сквиз», и в течение всего одного часа на различных торговых площадках произошло принудительное закрытие длинных позиций с использованием кредитного плеча на общую сумму свыше $600 млн.

Благодаря централизованной структуре крупных стейблкоинов, значительную часть украденных средств удалось оперативно изолировать прямо на адресах злоумышленников. В первые минуты после атаки компания Tether внесла хакерские кошельки в черный список, экстренно заморозив около $971 млн., а в ходе дальнейшего расследования довела эту сумму до более чем $1,56 млрд. в USDT. Эмитент Circle со своей стороны заблокировал на смарт-контрактах еще $823 млн. в USDC. Оперативное вмешательство позволило удержать от рыночного обращения почти половину похищенного объема и частично снизить давление на котировки.

Несмотря на контролируемую заморозку части активов, эксперты сходятся во мнении, что масштаб случившегося неизбежно повлечет за собой глобальные сдвиги в криптоиндустрии. Столь крупная уязвимость у безоговорочного лидера рынка гарантированно спровоцирует новую волну жестких проверок со стороны SEC и других мировых финансовых регуляторов. Кроме того, прецедент уже вызвал серьезный кризис доверия к централизованным площадкам, что в ближайшие недели может стимулировать массовый отток ликвидности на децентрализованные биржи и некастодиальные аппаратные кошельки.