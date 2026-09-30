OpenAI представила экономичную модель GPT-6.1 Sol

Компания OpenAI презентовала новую языковую модель GPT-6.1 Sol, созданную специально для написания кода, автоматизации компьютерных операций и выполнения комплексных цепочек действий. Релиз пришел на смену предыдущей версии GPT-6 Sol.

Разработчики утверждают, что по своей эффективности новинка вплотную подошла к флагманской GPT-6 Astra, однако обходится пользователям значительно дешевле. На данный момент алгоритм уже интегрирован в рабочее пространство ChatGPT Work и платформу Codex, а сторонние создатели софта могут подключить его через интерфейс API. При этом для стандартных повседневных диалогов в обычном ChatGPT данная модификация не применяется. OpenAI заявляет об улучшениях в программировании, управлении компьютером и профессиональных задачах. Предполагается, что модель должна лучше справляться с написанием и отладкой кода, разбором документов и сценариями, требующими пошагового выполнения команд.

Ключевое преимущество новой модификации перед Astra заключается в ее экономичности. Тарифы API для GPT-6.1 Sol установлены на уровне $2 за миллион входящих токенов, $0,10 за кэшированные и $10 за исходящие. В то же время для GPT-6 Astra эти параметры составляют $10, $1 и $50 за аналогичный объем информации. Таким образом, затраты на обычный ввод и вывод данных при использовании Sol снижаются в пять раз, а обработка повторных запросов из кэша обходится дешевле сразу в десять раз.

При этом, по заверениям разработчиков, уступка в эффективности минимальна. На платформе DeepSWE версия GPT-6.1 Sol продемонстрировала результаты, близкие к показателям Astra, и превзошла прошлую модификацию GPT-6 Sol на 6,4% даже при менее глубоком анализе задач. В тестах AutomationBench новинка обошла Anthropic Opus 5.5 на 2,2% на средних настройках рассуждений, причем выполнение вычислений вышло примерно в три раза выгоднее.

Кроме того, OpenAI работают над интеграцией режима Ultrafast. Они заявляют, что в среде Codex эта опция увеличит скорость генерации данных до восьми раз по сравнению со стандартным режимом, хотя точные сроки релиза пока не раскрываются.