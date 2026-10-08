Дресс-код и приглашение на субботник: какие фишинговые письма чаще всего открывают сотрудники компаний

Фишинг — один из самых распространённых способов атак на компании. Чтобы убедить сотрудников открыть письмо или кликнуть по ссылке, злоумышленники выбирают темы, которые волнуют их больше всего. Согласно статистике «Лаборатории Касперского» за 2026 год*, более четверти сотрудников кликнули на тренировочные фишинговые рассылки про введение дресс-кода (26%), а почти каждый пятый — про индексацию зарплат (19%). Данные письма потенциально могут быть разосланы и в организации Азербайджана.

Не только зарплаты. Работников также привлекают письма, связанные с другими рабочими процессами: обновление статуса заявки (25%), напоминание пройти опрос (21%), приближающийся дедлайн по задаче или просьба оценить систему кондиционирования в офиса (по 16%). Многих также волнует тема медицинского обслуживания — например, отказ в согласовании услуги от страховой компании (15%). Среди более необычных тем, на которые реагировали пользователи, — обязательное участие в субботнике (13%).

«Злоумышленники намеренно выбирают наиболее волнующие темы, надеясь, что под воздействием эмоций пользователь не станет критически оценивать сообщение, перейдёт по ссылке или откроет вредоносное вложение. Особенно риски высоки, если письмо замаскировано под официальные рассылки, например, от имени HR-отдела, которые вызывают больше доверия. При этом стоит помнить, что злоумышленники могут рассылать письма и про рутинные рабочие процессы, чтобы пользователь открыл их, не заметив подвоха. Именно поэтому важно комплексно подходить к безопасности организации: внедрять технические решения и регулярно повышать уровень киберграмотности сотрудников, например — с помощью специальных образовательных платформ», — комментирует Светлана Калашникова, менеджер по продукту Kaspersky Security Awareness.

«По нашим данным, сотрудники организаций в Азербайджане довольно хорошо распознают классические фишинговые письма. Однако злоумышленники не стоят на месте: они активно меняют темы атак, адаптируя их под актуальные рабочие поводы — от дресс‑кода до субботников. То, что сегодня может показаться безобидным письмом от HR, завтра может стать точкой входа для атаки на всю инфраструктуру. Поэтому важно регулярно актуализировать знания сотрудников об актуальных угрозах и методах противодействия фишингу», — отметил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

В рамках международного месяца киберграмотности «Лаборатория Касперского» запустила проект «КиберОктябрь 2026». Каждую неделю эксперты будут разбирать одну из тем: фишинг, безопасность технологий ИИ, защита деловой переписки и правила работы с паролями. На сайте можно будет найти полезные материалы, интересную статистику, чек-листы и рекомендации экспертов без сложной терминологии — всё, что необходимо для защиты данных в повседневной работе.

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* Данные статистики Kaspersky Automated Security Awareness Platform за январь—сентябрь 2026 года.