OpenAI представила GPT-6 с новым интерактивным интерфейсом Intelligent UI

Компания OpenAI представила Intelligent UI для ChatGPT — новый режим работы GPT-6, который превращает привычного текстового ассистента в динамическую интерактивную среду. Главная особенность технологии заключается в том, что нейросеть больше не ограничивается обычным текстом или кодом. Она самостоятельно анализирует контекст запроса и мгновенно генерирует интерфейсы, которые лучше всего подходят для решения конкретной задачи. Если пользователю нужно сравнить несколько параметров, система автоматически построит емкую сравнительную таблицу. При разборе сложных технических или научных тем ChatGPT создает интерактивные схемы, а для прикладных расчетов — готовые мини-инструменты.

Во время официальных демонстраций OpenAI показала поразительную гибкость нового режима: чат-бот создавал детализированные анатомические и структурные схемы с кликабельными элементами, полноценные калькуляторы расходов с ползунками для изменения параметров в реальном времени и даже кастомные цифровые карты, на которых можно выбирать отдельные объекты. Пользователь перестает быть просто читателем и становится активным участником взаимодействия, способным менять исходные данные прямо внутри ответа.

Чтобы обеспечить мгновенную работу столь сложных интерфейсов, разработчики создали собственную библиотеку нативных компонентов и уникальный стриминговый компилятор. Благодаря этому интерфейс не ждет полной генерации кода на сервере, а появляется на экране постепенно, отрисовываясь в режиме реального времени прямо по мере формирования ответа моделью. Важно отметить, что Intelligent UI не перегружает пользователя лишними элементами: если запрос простой и для ответа достаточно обычного текста, ChatGPT продолжит общаться в привычном текстовом формате.

GPT-6 с Intelligent UI уже доступен для пользователей подписок Plus, Pro, Business и Enterprise. Сегодня, 8 октября, обновление начали получать пользователи бесплатных аккаунтов Free и базовых тарифов Go. При этом OpenAI сохранила четкое технологическое разделение: премиум-пользователи получают доступ к возможностям Intelligent UI на базе флагманской и максимально мощной модели GPT-6 Sol, в то время как на бесплатных и облегченных тарифах интерфейсы генерируются более быстрой и оптимизированной моделью GPT-6 Luna.

Компания отмечает, что обновление фактически стирает грань между текстовым генеративным ИИ и полноценной веб-разработкой на лету, открывая новую эру мультимодального взаимодействия человека с искусственным интеллектом.