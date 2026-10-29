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iQOO Pad Pro — игровой мини-планшет с OLED-дисплеем на 165 Hz и системой активного охлаждения

iQOO Pad Pro

Помимо смартфона Neo 12 компания iQOO представила мини-планшет Pad Pro. Модель является упрощенной версией вышедшего месяц назад Pad Ultra. Отличие — переход с процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 на прошлогодний Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это решение незначительно снизило производительность планшета, но позволило существенно уменьшить цену. Также немного изменились конфигурации памяти. Остальные характеристики не поменялись.

iQOO Pad Pro

iQOO Pad Pro оснащен 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2304х1440 пикселей (308 ppi), соотношением сторон 16:10 и частотой обновления до 165 Hz. Сенсорный слой работает с частотой до 500 Hz для нескольких пальцев и до 5000 Hz для кратковременных одиночных касаний в играх. Заявленное время отклика составляет менее 1 мс. Максимальная полноэкранная яркость в автоматическом режиме составляет 1600 нит, а локальная пиковая достигает 4500 нит. Панель охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает HDR10+.

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. Предусмотрена активная система охлаждения со встроенным вентилятором.

Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 9020 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт через порт USB Type-C 3.2 Gen 2. Для игр предусмотрены два линейных вибромотора с объемной тактильной отдачей, высокочувствительный гироскоп с частотой опроса 500 Hz и отдельный чип усиления сигнала Wi-Fi. Есть 13 Мп основная камера (запись видео 2160p), 8 Мп фронтальная (запись видео 1080p) и два симметричных стереодинамика. На задней панели расположена настраиваемая кольцевая RGB-подсветка с шестью визуальными эффектами. Планшет работает под управлением Android 17 с оболочкой OriginOS 7 HD. Габариты и вес: 197,36 х 126,25 х 5,74 мм, 298 гр. Водозащита не заявлена.

Цены на iQOO Pad Pro: 8/256 Gb — $644, 12/256 Gb — $704, 16/256 Gb — $764, 12/512 Gb — $809, 16 Gb/512 Gb — $869.

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