iQOO Pad Pro — игровой мини-планшет с OLED-дисплеем на 165 Hz и системой активного охлаждения

Помимо смартфона Neo 12 компания iQOO представила мини-планшет Pad Pro. Модель является упрощенной версией вышедшего месяц назад Pad Ultra. Отличие — переход с процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 на прошлогодний Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это решение незначительно снизило производительность планшета, но позволило существенно уменьшить цену. Также немного изменились конфигурации памяти. Остальные характеристики не поменялись.

iQOO Pad Pro оснащен 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2304х1440 пикселей (308 ppi), соотношением сторон 16:10 и частотой обновления до 165 Hz. Сенсорный слой работает с частотой до 500 Hz для нескольких пальцев и до 5000 Hz для кратковременных одиночных касаний в играх. Заявленное время отклика составляет менее 1 мс. Максимальная полноэкранная яркость в автоматическом режиме составляет 1600 нит, а локальная пиковая достигает 4500 нит. Панель охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает HDR10+.

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. Предусмотрена активная система охлаждения со встроенным вентилятором.

Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 9020 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт через порт USB Type-C 3.2 Gen 2. Для игр предусмотрены два линейных вибромотора с объемной тактильной отдачей, высокочувствительный гироскоп с частотой опроса 500 Hz и отдельный чип усиления сигнала Wi-Fi. Есть 13 Мп основная камера (запись видео 2160p), 8 Мп фронтальная (запись видео 1080p) и два симметричных стереодинамика. На задней панели расположена настраиваемая кольцевая RGB-подсветка с шестью визуальными эффектами. Планшет работает под управлением Android 17 с оболочкой OriginOS 7 HD. Габариты и вес: 197,36 х 126,25 х 5,74 мм, 298 гр. Водозащита не заявлена.

Цены на iQOO Pad Pro: 8/256 Gb — $644, 12/256 Gb — $704, 16/256 Gb — $764, 12/512 Gb — $809, 16 Gb/512 Gb — $869.