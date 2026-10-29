iQOO Neo 12 получил экран 185 Hz, аккумулятор на 9000 мА•ч и систему активного охлаждения

В Китае состоялась премьера субфлагманского смартфона iQOO Neo 12. Модель выделяется мощным железом, ультравысокой частотой экрана и емкой батареей с активным охлаждением. Аппарат оснащен плоским 6,83-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем (Visionox) с разрешением 3200 × 1440 пикселей (514 ppi), частотой обновления до 185 Hz и максимальной яркостью 2200 нит. Для игр предусмотрены мгновенная частота опроса сенсорного слоя до 5000 Hz и частота регистрации одновременных касаний до 500 Hz. Максимальные показатели доступны только в поддерживаемых играх.

В основе iQOO Neo 12 лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графическим ускорителем Adreno 840. Дополнительно установлен фирменный игровой чип Q3, обеспечивающий аппаратную обработку графики, включая масштабирование изображения, генерацию дополнительных кадров и трассировку лучей в совместимых играх. iQOO Neo 12 получил активную систему охлаждения Ice Dome, которая объединяет активный вентилятор размером 17 × 17 мм, специальный воздуховод и испарительную камеру площадью 8200 мм². Вентилятор поддерживает три режима работы: тихий, интеллектуальный и на максимальной скорости. Объем оперативной памяти LPDDR5X Ultra составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – от 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Основная камера двойная, в нее входит главный датчик на 50 Мп (Sony IMX921, 1/1.56″, f/1.88, OIS уровня CIPA 4.5) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2). Камера поддерживает 20-кратный цифровой зум и запись 8К-видео. Фронтальная камера на 16 Мп (GC16B3, 1/3.1″, f/2.45) размещена в отверстии по центру верхней части экрана.

Аккумулятор емкостью 9000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт. Также предусмотрена технология прямого питания устройства в обход аккумулятора. По заявлению производителя, смартфон способен работать автономно до 29,9 часа при непрерывном воспроизведении коротких видео.

Аппарат также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, два слота для nanoSIM-карт, порт USB 2.0 Type-С, симметричные стереодинамики (1511) и защиту IP68/69. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Цветовая палитра включает серебристый, голубой и черный варианты. Габариты и вес: 163.42 х 75.89 х 8.67/8.5 мм, 226/255/229 гр (в зависимости от цвета). Устройство работает под управлением Android 17 с оболочкой OriginOS 7.

Цены на iQOO Neo 12 в Китае: 12/256 Gb — $660, 16/256 Gb — $720, 12/512 Gb — $765, 16/512 Gb — $825, 16 Gb/1 Tb — $975. Информация о выходе смартфона за пределами Китая пока отсутствует.