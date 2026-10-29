32 команды встретились на виртуальном футбольном поле в турнире ИИ-агентов

В рамках турнира AWS Agentic Football Cup, прошедшего при поддержке Azercell, разработанные участниками ИИ-агенты самостоятельно принимали решения в виртуальных футбольных матчах

На этот раз решения на футбольном поле принимал искусственный интеллект. В турнире AWS Agentic Football Cup, организованном AWS User Group Baku при поддержке Azercell, приняли участие 32 команды. Каждая из них разработала собственную виртуальную футбольную команду из ИИ-агентов для участия в матчах.

При поддержке менторов Amazon Web Services (AWS) участники создали футбольные команды, каждая из которых состояла из пяти ИИ-агентов. Во время матчей агенты анализировали игровые ситуации и самостоятельно принимали решения о передачах, действиях в атаке и обороне. Участники оценивали результаты матчей, дорабатывали свои программы и совершенствовали игровые стратегии. На протяжении всего турнира менторы AWS помогали командам улучшать технические решения и осваивать возможности облачных технологий.

Турнир объединил студентов, инженеров и начинающих разработчиков, предоставив им возможность обменяться опытом и применить навыки программирования на практике. Соревнование в формате цифрового футбола позволило участникам увидеть, как созданные ими ИИ-агенты реагируют на меняющиеся игровые ситуации, а также получить практический опыт разработки агентных решений и их развертывания на облачной платформе AWS. По итогам соревнований были определены три команды-победителя.

Поддерживая этот проект, Azercell способствует развитию знаний и навыков в области искусственного интеллекта в Азербайджане. Компания стремится укреплять местное технологическое сообщество и содействовать подготовке специалистов, которые будут активно участвовать в развитии цифровой экосистемы страны.