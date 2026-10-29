Инфраструктура цифровой подписи AzInTelecom успешно прошла международный аудит «WebTrust for CA»

ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, успешно прошло международный аудит «WebTrust for Certification Authorities» (WebTrust for CA). Независимый аудит подтвердил соответствие инфраструктуры цифровой подписи AzInTelecom международным стандартам безопасности и управления.

«WebTrust for CA», разработанный Американским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров (AICPA) и Канадской организацией профессиональных бухгалтеров (CPA Canada), является международно признанным стандартом аудита для организаций, предоставляющих услуги сертификации. В рамках аудита независимые аудиторы провели комплексную оценку систем управления информационной безопасностью AzInTelecom, процессов управления криптографическими ключами и операционной деятельности компании.

«Наша главная цель — создание надёжной инфраструктуры, способствующей цифровизации государственных и бизнес-процессов, а также расширению доступности надёжных электронных услуг. Успешное прохождение независимого аудита укрепляет позиции AzInTelecom как надёжного технологического партнёра на внутреннем и международном рынках и создаёт предпосылки для развития новых направлений сотрудничества», — отметил руководитель Департамента информационной безопасности AzInTelecom Руслан Дадаев.

Результаты аудита «WebTrust for CA» предоставляют бизнес-структурам, государственным учреждениям и частным пользователям дополнительные гарантии безопасности, конфиденциальности и надёжности услуг цифровой подписи AzInTelecom. Вместе с тем успешное прохождение аудита укрепляет позиции AzInTelecom как надёжного партнёра в сфере цифровой подписи, отвечающего международным стандартам и требованиям.

Совершенствуя цифровые услуги в соответствии с международными стандартами, AzInTelecom способствует расширению доступности безопасных электронных сервисов, развитию цифровой экосистемы страны и превращению Азербайджана в региональный цифровой хаб.