iPhone 18e haqqında ilk detallar ortaya çıxdı

Apple daha əlçatan və kompakt smartfonu iPhone 18e üzərində işləyir. İlkin məlumatlara görə, yeni model kiçik ölçülərini qoruyacaq, lakin texniki göstəricilər baxımından şirkətin daha bahalı smartfonlarından geri qalacaq.
Digital Chat Station insayderinin məlumatına əsasən, iPhone 18e 6,12 düymlük OLED ekranla təchiz ediləcək. Ekranın yenilənmə tezliyi 60 Hz olacaq. Smartfonun performansına isə 2 nanometrlik texnologiya ilə istehsal edilən A20 çipi cavab verəcək.
Arxa kamera sistemində dəyişiklik gözlənilmir: əsas kamera 48 MP təsvir ölçüsünə malik tək moduldan ibarət olacaq. Ön kamera isə yenilənərək 24 MP sensor əldə edəcək. Bu dəyişiklik selfilərin və videozənglərin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərə bilər.
İlkin məlumatlara görə, iPhone 18e-nin təqdimatı 2027-ci ildə gözlənilir.