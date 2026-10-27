Apple обновила 14-дюймовый MacBook Pro: процессор M6 и рекордная автономность

Вслед за обновлением iMac компания Apple анонсировала новое поколение компактного флагманского ноутбука — 14-дюймового MacBook Pro. В этом году производитель полностью сохранил узнаваемый премиальный дизайн устройства, сосредоточив все ключевые улучшения на производительности, беспроводных интерфейсах и рекордном времени автономной работы.

Ноутбук сохранил 14-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR с Mini-LED подсветкой, который выдает пиковую яркость до 1600 нит в режиме HDR и поддерживает плавную частоту обновления 120 Hz. Как и в случае с моноблоком, для профессионалов, часто работающих вне офиса, Apple предложила опциональное нанотекстурное антибликовое покрытие экрана, помогающее комфортно читать информацию даже под прямыми лучами солнца.

Аппаратной основой MacBook Pro стал новый процессор Apple M6, получивший конфигурацию из 12 вычислительных и 12 графических ядер. По данным компании, чип работает до 30% быстрее предшественника M5, а скорость выполнения задач локального искусственного интеллекта выросла до 25%. Если же сравнивать новинку с культовым MacBook Pro на базе процессора M1, то в отдельных ИИ-сценариях прирост производительности и вовсе достигает внушительных 13 раз. За обработку сложных нейросетевых запросов и генерацию изображений отвечают выделенные ИИ-ускорители в каждом графическом ядре и обновленный 16-ядерный Neural Engine. В качестве программной платформы выступает операционная система macOS 27 с умным помощником Siri AI, обновленным пакетом функций Apple Intelligence и полностью переработанным визуальным интерфейсом Liquid Glass. Базовая конфигурация ноутбука теперь предлагает 16 Gb объединенной памяти с пропускной способностью до 170 ГБ/с и возможностью расширения до 24 или 32 Gb, а емкость скоростного SSD-накопителя может составлять от 1 до 4 Tb.

Энергоэффективность новой платформы позволила поднять автономность ноутбука до рекордных 24 часов на одном заряде, что на четыре часа больше показателей модели с M1 и на целых 14 часов превосходит результаты последних версий на базе чипов Intel. При этом устройство поддерживает технологию быстрой зарядки, позволяющую восполнить до 50% емкости аккумулятора всего за полчаса при использовании фирменного адаптера мощностью 96 Вт. Список беспроводных модулей пополнился передовыми стандартами Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а для видеосвязи используется качественная 12-мегапиксельная камера с интеллектуальной функцией удержания объекта в кадре Center Stage. На гранях корпуса расположился неплохой набор интерфейсов: три скоростных порта Thunderbolt 4, разъем HDMI, слот для карт памяти SDXC, аудиовыход и магнитный порт питания MagSafe 3. К ноутбуку можно подключать до двух внешних мониторов.

Цена базовой версии MacBook Pro с 16 Gb ОЗУ и SSD на 1 Tb составит $1999. Ноутбук будет предложен в двух классических расцветках корпуса: серебристой и глубокой черной (Space Black). Официальный прием предзаказов начнется 28 октября, в розничной продаже MacBook Pro появится 6 ноября.