AzInTelecom заблокировал более 85 тысяч дублированных IMEI-кодов

ООО AzInTelecom, входящее в состав AZCON Holding, продолжает принимать меры по предотвращению регистрации мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан, с использованием поддельных IMEI-кодов.

В рамках проводимых мероприятий на сегодняшний день выявлено 86 813 клонированных IMEI-кодов, каждый из которых был заблокирован Системой регистрации мобильных устройств AzInTelecom. Также были предотвращены попытки подключения к мобильным сетям Азербайджана с использованием заблокированных IMEI-кодов.

Согласно «Правилам регистрации мобильных устройств», утверждённым постановлением Кабинета Министров, IMEI-коды мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан из-за рубежа, должны быть зарегистрированы в течение 30 дней для их использования в телекоммуникационных сетях страны.

ООО AzInTelecom рекомендует гражданам перед покупкой мобильного телефона проверять IMEI-код, указанный на упаковке устройства, через портал mygov, а также приобретать устройства исключительно в официальных торговых точках.