Elcore Distribution и Nutanix представили новые возможности корпоративной IТ-инфраструктуры в Азербайджане

23 октября в отеле Hyatt Regency Baku состоялся Business Breakfast by Elcore Distribution and Nutanix — деловая встреча, посвященная современным подходам к построению и развитию корпоративной IТ-инфраструктуры. Мероприятие объединило представителей IТ-отрасли и заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности существующих инфраструктурных решений, оптимизации затрат и подготовке IТ-систем к новым бизнес-нагрузкам.

Организаторами встречи выступили Elcore Distribution и Nutanix. Elcore является дистрибьютором Nutanix в Азербайджане и других странах Кавказа и Центральной Азии, обеспечивая развитие партнерской экосистемы и продвижение решений в регионе.

В качестве спикеров выступили, региональный менеджер Nutanix по Восточной Европе и СНГ Денис Лапач и старший системный инженер Nutanix по Восточной Европе и СНГ Виктор Подкорытов. Они представили возможности платформы, рассмотрели практические сценарии ее применения и ответили на вопросы участников.

От виртуализации к единой платформе корпоративных сервисов

Одной из центральных тем встречи стало расширение возможностей Nutanix за пределы традиционной гиперконвергентной инфраструктуры. Спикеры подчеркнули, что современная платформа объединяет инструменты виртуализации, контейнеризации, хранения данных, управления базами данных и запуска ИИ-приложений. При этом инфраструктуру можно развертывать как в собственном дата-центре, так и в облачной среде.

Отдельное внимание выступавшие уделили гибкости архитектуры. Помимо гиперконвергентных конфигураций, Nutanix поддерживает работу с внешними системами хранения данных и позволяет использовать существующие серверные ресурсы. Такой подход открывает дополнительные возможности для модернизации инфраструктуры без необходимости полной замены оборудования и помогает организациям эффективнее распоряжаться уже сделанными инвестициями.

В ходе презентации также рассматривались возможности унифицированного хранения данных, включая файловые и объектные хранилища, а также управление контейнерными средами на базе Kubernetes. Объединение этих функций в рамках единой платформы позволяет сократить сложность эксплуатации разнородной инфраструктуры и упростить управление традиционными приложениями и современными микросервисными нагрузками.

Миграция без полной замены инфраструктуры

Важным направлением обсуждения стала миграция с VMware и других платформ виртуализации. На фоне изменений в лицензировании и роста стоимости инфраструктурных решений компаниям приходится пересматривать существующие архитектуры и оценивать альтернативные варианты.

Представители Nutanix рассказали о подходе, позволяющем переносить виртуальные машины на новую платформу с сохранением части уже используемых серверов и систем хранения данных. В частности, был представлен инструмент Nutanix Move, предназначенный для упрощения миграции виртуальных машин.

Практическую ценность такого подхода проиллюстрировали примерами международных компаний. В одном из рассмотренных кейсов, связанном с крупной организацией в сфере здравоохранения, было перенесено 16 000 виртуальных машин за 6 месяцев. В другом примере миграция позволила финансовой организации сократить время ночной обработки данных на 45 минут, одновременно снизив затраты на инфраструктуру и лицензирование.

Эти примеры продемонстрировали, что модернизация IТ-среды не обязательно предполагает масштабную замену оборудования. При грамотном планировании организации могут использовать существующие ресурсы, упрощать управление и направлять высвобождаемый бюджет на развитие новых цифровых сервисов.

Гибридные и суверенные облака

Еще одним ключевым направлением встречи стало построение гибридных облачных сред, объединяющих локальную инфраструктуру и публичные облачные сервисы. Участникам представили сценарии, в которых организации могут запускать Nutanix в собственном дата-центре и расширять инфраструктуру за счет облачных ресурсов, сохраняя единый подход к управлению.

Особое значение для азербайджанского рынка имеет тема суверенных облаков. В ходе презентации спикеры рассмотрели архитектурные принципы построения облачных платформ для государственных организаций и сервис-провайдеров, которым необходимо обеспечивать изоляцию клиентских сред, контроль доступа и соблюдение требований к размещению и обработке данных.

В числе представленных возможностей — многопользовательская архитектура, сегментация сетей, разграничение ресурсов и централизованное управление инфраструктурой. Эти механизмы позволяют организовать работу нескольких организаций в общей облачной среде с учетом требований к изоляции данных и администрированию.

Отдельно обсуждались инструменты обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления. Встроенные механизмы репликации и восстановления позволяют организовать защиту виртуальных машин и контейнерных приложений, настраивать сценарии переключения между площадками и проверять готовность инфраструктуры к возможным сбоям.

Искусственный интеллект: инфраструктура, управление и контроль затрат

Значительная часть встречи была посвящена развитию ИИ-инфраструктуры. Спикеры отметили, что внедрение искусственного интеллекта требует не только вычислительных ресурсов, но и инструментов управления нагрузками, контроля потребления GPU и обеспечения непрерывности работы сервисов.

В рамках презентации были рассмотрены возможности запуска ИИ-приложений в контейнерной среде, распределения вычислительных ресурсов между подразделениями и управления доступом к моделям. Отдельное внимание уделили Nutanix Enterprise AI и инструментам AI Gateway, которые помогают организовать доступ к ИИ-сервисам, устанавливать лимиты использования и контролировать расход токенов.

Такие механизмы становятся особенно актуальными по мере распространения корпоративных ИИ-ассистентов и автономных агентов. Без централизованного управления их использование может приводить к неконтролируемому потреблению вычислительных ресурсов и росту расходов. Кроме того, при работе с конфиденциальной информацией необходимо учитывать требования к безопасности и определять, какие запросы могут обрабатываться внутри корпоративного периметра, а какие — передаваться внешним моделям.

Представленные сценарии показали, как единая инфраструктурная платформа может стать основой для развития ИИ-сервисов с учетом требований к масштабируемости, управляемости и защите данных.

Диалог с заказчиками — основа развития партнерства

Business Breakfast by Elcore Distribution and Nutanix стал площадкой для профессионального диалога между технологическим вендором, дистрибьютором и заказчиками. Участники получили возможность обсудить не только функциональность решений, но и конкретные задачи, связанные с модернизацией существующей инфраструктуры, миграцией между платформами, развитием облачных сервисов и внедрением искусственного интеллекта.

Представители Nutanix подчеркнули готовность команды совместно с партнерами анализировать инфраструктуру заказчиков, оценивать возможности миграции и подбирать оптимальные сценарии перехода. Важную роль в этом процессе играет локальная партнерская экосистема, обеспечивающая техническую экспертизу и сопровождение проектов.

Для Elcore Distribution развитие направления Nutanix является частью работы по расширению доступности современных корпоративных технологий в Азербайджане и регионе. Совместные мероприятия позволяют заказчикам знакомиться с возможностями платформы, получать технические консультации и оценивать перспективы применения решений с учетом собственных бизнес-задач.