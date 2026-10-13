Apple совместно с LG и Schneider Electric представила Home Collection — новую линейку аксессуаров для умного дома

Компания Apple представила Home Collection — совершенно новую линейку аксессуаров для умного дома, разработанную в тесном сотрудничестве с технологическими гигантами LG Electronics и Schneider Electric. В дебютную экосистему вошли продвинутые камеры наблюдения, умный видеозвонок, дверной замок, климатические термостаты, а также компактные датчики температуры и влажности. Главной особенностью всей серии стала максимальная простота интеграции: все входящие в нее гаджеты автоматически подключаются к приложению Apple Home буквально в одно касание, по аналогии с наушниками AirPods. Устройства функционируют напрямую через системные протоколы Apple, не требуя от пользователя создания сторонних аккаунтов или скачивания отдельных приложений от производителей, при этом вся передаваемая информация защищена сквозным шифрованием данных.

Камеры и видеозвонок предназначены для круглосуточного мониторинга пространства внутри и снаружи жилища. Все модели способны записывать видео в высоком разрешении до 2,5K и поддерживают интеллектуальное распознавание людей, лиц, домашних питомцев, проезжающих автомобилей и доставленных посылок. При этом проводной видеозвонок LG Video Doorbell Wired, оцененный в $249,95, оснащен сразу двумя объективами для одновременного обзора посетителя и слепой зоны у самого порога.

Для наружного наблюдения Apple предложила стандартную камеру LG Outdoor Cam за $299,95 и продвинутую модель с прожекторами LG Floodlight Cam за $399,95, которая автоматически активирует яркую подсветку при фиксации движения.

В свою очередь, домашняя камера LG Indoor Cam Plug-In стоимостью $199,95 умеет физически менять угол обзора и самостоятельно разворачивать объектив вертикально вверх, гарантируя приватность и прекращая съемку в момент, когда кто-то из членов семьи возвращается домой.

Все архивные записи событий надежно хранятся в облаке iCloud+ до 10 дней, а искусственный интеллект Apple Intelligence умеет генерировать для владельца краткие текстовые отчеты с описанием всего происходящего за день.

Для контроля доступа в помещение партнеры разработали умный замок LG Smart Deadbolt Lock по цене $349,95, который получил поддержку сверхширокополосной связи UWB. Благодаря этой технологии замок автоматически отпирает дверь, как только к ней приближается владелец с совместимым iPhone или Apple Watch, на которых настроен цифровой домашний ключ. На случай непредвиденных ситуаций на корпусе предусмотрены сенсорная панель для открытия касанием, цифровая клавиатура для ввода кода и скрытый слот для обычного резервного ключа. Устройство непрерывно отслеживает статус двери, моментально оповещает о попытках взлома, позволяет гибко настраивать гостевой доступ через приложение «Дом» и сохраняет базовые функции открытия даже при полном отсутствии интернет-соединения.

За создание комфортной атмосферы в линейке отвечают интеллектуальные климатические решения, автоматически регулирующие температуру в зависимости от присутствия людей в комнате, их распорядка дня или времени отхода ко сну. Покупателям будут доступны модели LG Smart Thermostat и Schneider Home Smart Thermostat, каждая из которых оценена в $199,95.

Оба термостата поддерживают единый стандарт Matter, полностью рассчитаны на самостоятельную домашнюю установку и могут эффективно расширяться за счет дополнительных датчиков LG Temperature Sensor или Schneider Home Room Sensor по цене $39,95 за штуку.

Все устройства из новой коллекции Home Collection поддерживают современный энергоэффективный протокол Thread и могут бесшовно взаимодействовать друг с другом в рамках комплексных сценариев автоматизации Apple Home. Официальные поставки базовых аксессуаров начнутся уже в декабре текущего года, а некоторые отдельные элементы линейки поступят в розничную продажу в начале 2027 года.