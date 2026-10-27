Апгрейд до M6: Apple представила новое поколение iMac

Компания Apple провела официальный анонс нового поколения моноблока iMac, изменения в котором в этом году коснулись исключительно внутренней начинки. Настольный компьютер полностью сохранил свой узнаваемый ультратонкий корпус и яркий 24-дюймовый IPS-экран с разрешением 4480х2520 пикселей, пиковой яркостью до 500 нит и стандартной частотой обновления 60 Hz. Для тех, кто работает при сложном освещении, производитель сохранил возможность заказать опциональное нанотекстурное антибликовое покрытие дисплея.

Главным новшеством моноблока стал переход на новейший процессор Apple M6, который предлагается в двух конфигурациях — с 10 ядрами CPU и GPU в базовом исполнении или с 12 ядрами CPU и GPU в продвинутом. По заявлению компании, графическая производительность новинки выросла до двух раз по сравнению с чипами поколения M4, а выполнение локальных задач искусственного интеллекта ускорилось сразу в пять раз. Объем объединенной оперативной памяти теперь варьируется от 16 до 32 Gb, а емкость встроенного SSD-накопителя может составлять от 256 Gb до 2 Tb, причем скорость чтения и записи файлов также увеличилась вдвое. Для видеозвонков и удаленной работы в верхнюю рамку встроена качественная 12-мегапиксельная камера с поддержкой интеллектуальных функций автоматического кадрирования Center Stage и демонстрации стола Desk View.

Значительный шаг вперед сделан и в плане беспроводных интерфейсов. Благодаря интеграции вспомогательного чипа N1, новый iMac обзавелся поддержкой передовых стандартов Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокола умного дома Thread. На тыльной стороне корпуса, в зависимости от выбранной конфигурации, расположены два или четыре скоростных порта Thunderbolt 4, позволяющих одновременно подключать к моноблоку до двух внешних профессиональных дисплеев с разрешением 6K. Проводной интернет в версиях с Ethernet-разъемом теперь поддерживает передачу данных на скорости до 2,5 Гбит/с.

Официальный прием предварительных заказов на iMac с чипом M6 стартует уже 28 октября, а на прилавках магазинов компьютер появится 6 ноября. Стартовая стоимость базовой 10-ядерной версии составит $1499, в то время как более мощная 12-ядерная конфигурация обойдется минимум в $1699. Устройство будет доступно в традиционной палитре из семи сочных цветов: синем, зеленом, розовом, желтом, фиолетовом, оранжевом и классическом серебристом, а в комплекте с ним по-прежнему поставляются мышь Magic Mouse и клавиатура Magic Keyboard, подобранные в тон корпуса. В старших модификациях клавиатура дополнительно оснащается встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.