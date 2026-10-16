Amazon представил ИИ-гаджеты Bee для записи и анализа разговоров

Компания Amazon представила два компактных устройства под брендом Bee, предназначенных для записи разговоров и обработки информации с помощью ИИ. Носимый гаджет Frontier и модуль Eclipse, крепящийся к смартфону, преобразуют диалоги в краткие сводки, заметки, напоминания и списки дел. Новинки продолжают идею первого устройства Bee Pioneer, но предлагают два разных формата для повседневного использования.

Bee Frontier — это небольшое носимое устройство с силиконовым ремешком, которое можно носить на запястье или закрепить на одежде. Во Frontier установлены два микрофона с системой фильтрации шума, его корпус защищен от воды по стандарту IP67, а аккумулятора хватает до семи дней работы. На корпусе расположена одна кнопка для управления записью и световой индикатор активности. Устройство также можно настроить на автоматическое отключение после нескольких минут тишины.

Bee Eclipse выполняет те же основные задачи, но выполнен в виде тонкого модуля размером с банковскую карту. Он магнитом крепится к задней панели смартфона и работает до 21 дня без подзарядки. Управление здесь устроено так же: есть одна кнопка и световой индикатор. При запуске записи устройство напоминает получить согласие собеседников.

По утверждению компании, исходные аудиозаписи обрабатываются в реальном времени и удаляются, а стенограммы шифруются с помощью ключей, создаваемых и контролируемых устройством пользователя. Amazon заявляет, что сотрудники компании не могут получить доступ к этим данным без их сознательной передачи самим пользователем. При этом владельцы устройств могут в любой момент удалить сохраненные стенограммы и резюме. Результаты работы доступны в мобильном и десктопном приложениях Bee, где есть готовые шаблоны для разных сценариев вроде лекций или мозговых штурмов. Сервис можно связать с Gmail, Google Calendar, Microsoft Outlook, экосистемой Alexa и Apple HealthKit для автоматического составления писем, создания событий или выстраивания картины здоровья. При интеграции с основным магазином Amazon система может анализировать упомянутые в разговоре товары и выводить их в рекомендации.

В бесплатной версии Bee хранит память о разговорах за последние 14 дней и делает базовые сводки. Подписка Bee Pro за $12 в месяц снимает ограничения по времени, открывает доступ к десктопному приложению, спискам дел и интеграциям с другими сервисами. Новым пользователям дают 30 дней бесплатного тестового периода.

Bee Frontier уже поступил в продажу за $75 в черном, лавандовом и шалфейном цветах. Bee Eclipse появится позже по цене от $100 в серебристом, темном, медовом и розовом исполнениях.