SİMA представила своего маскота — «Simi»

Платформа цифровых решений SİMA представила своего официального маскота — «Simi». Новым лицом бренда стала роботизированная белка.

В природе белка известна как трудолюбивое, проворное и позитивное животное, которое собирает ценные ресурсы и бережно их хранит. Эти качества созвучны принципам безопасного хранения данных и обеспечения удобного пользовательского опыта в цифровом мире.

«Simi» предназначена для использования в коммуникационных каналах по 5 субпродуктам SİMA Platform. Создание маскота стало частью развития визуальной коммуникации SİMA и работы по совершенствованию пользовательского опыта. Новый образ поможет сделать информацию о цифровых сервисах более доступной, а взаимодействие с брендом — более простым, современным и увлекательным.

В ближайшее время «Simi» появится во всех коммуникационных каналах и цифровых интерфейсах SİMA. Благодаря дружелюбному образу «Simi» технологии SİMA становятся более доступными и близкими для пользователей.

О Платформе цифровых решений SİMA

Платформа цифровых решений SİMA, разработанная ООО «AzInTelecom», представляет собой цифровую экосистему, основанную на облачных и биометрических технологиях. Благодаря решениям «SİMA İmza», «SİMA KYC», «SİMA Access», «SİMA Token» и «SİMA Pay» платформа обеспечивает полную цифровизацию процессов идентификации, подписания документов и осуществления платежей.

Система предоставляет гражданам, государственным учреждениям и частному сектору удобную, гибкую и безопасную среду для дистанционного получения услуг.

Подробнее: www.sima.az