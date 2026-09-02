GoPro продана за $285 млн: производитель экшн-камер займется ИИ, оборонкой и оптикой для дата-центров

Известный производитель экшн-камер GoPro объявил о слиянии с компанией Starman Optical на фоне финансовых трудностей и долгов. По условиям соглашения Starman Optical приобретает 90% акций GoPro по цене $1,14 за акцию. Общая сумма сделки составит $285 млн., а долг GoPro в размере $92 млн. будет полностью погашен. После завершения сделки текущие держатели акций GoPro получат около 10% в объединенной компании.

Starman Optical — это частная американская компания в сфере оптической фотоники, специализирующаяся на разработке и внутреннем производстве оптических трансиверов для инфраструктуры ИИ-датацентров. Компания входит в состав диверсифицированного холдинга Starman Holding.

GoPro останется публичной компанией на бирже Nasdaq и продолжит оказывать полную поддержку своим существующим потребительским продуктам, а также своей платформе подписки и облачным сервисам, инвестируя при этом в рост и более широкую, диверсифицированную стратегию развития продуктов.

За счет патентов и технологий обработки изображений GoPro, а также мощностей Starman, объединенная компания планирует выйти на рынки ИИ-инфраструктуры, робототехники, аэрокосмической отрасли и оборонного сектора США.

Согласно пресс-релизу, сделка должна быть завершена до конца года.